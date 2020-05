Grecja już prawie gotowa na przyjęcie turystów

Grecy niecierpliwie czekają na turystów i przygotowują kraj na ich przyjęcie. W ramach łagodzenia restrykcji wywołanych pandemią koronawirusa właśnie ponownie otwarto zakłady gastronomiczne oraz przywrócono możliwość korzystania z połączeń promowych i lotniczych między stałym lądem a wyspami na morzach Egejskim i Jońskim

Do końca tygodnia sztab kryzysowy zamierza ogłosić listę państw, których mieszkańcy będą zwolnieni z dwutygodniowej kwarantanny przy turystycznych przyjazdach do Grecji. 15 czerwca mają zostać wznowione międzynarodowe połączenia lotnicze Aten, a 1 lipca do obsługi ruchu zagranicznego mają się włączyć także wszystkie regionalne porty lotnicze Grecji.

Przy okazji łagodzenia restrykcji nie zrezygnowano jednak całkowicie z prewencji - na mocy decyzji sztabu kryzysowego na promy wpuszcza się tylko połowę dozwolonej liczby pasażerów, a w placówkach gastronomicznych również o połowę zmniejszono dozwoloną liczbę rozstawianych stolików. Przy każdym z nich zasiadać może nie więcej niż sześć osób.

Restauracje, bary i kawiarnie od marca mogły prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos. Z połączeń komunikacyjnych pomiędzy kontynentalną Grecją i wyspami mogli korzystać tylko stali mieszkańcy. Dzięki temu przypadków pojawienia się koronawirusa na wyspach było dotąd niewiele.

PAP/ mk

