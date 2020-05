Stadion pełny możliwości. PGE Narodowy otwarty na nowo

Jak działa PGE Narodowy w czasach epidemii? Ile jest wolnej powierzchni biurowej? Co dalej z imprezami? Kiedy pojedziemy do kina samochodowego na błoniach PGE Narodowego? Gościem Maksymiliana Wysockiego jest Włodzimierz Dola, prezes PGE Narodowy

Rocznie na PGE Narodowym odbywa się około 500 wydarzeń. Są to zarówno imprezy całostadionowe, których liczba dochodzi maksymalnie do 28, jak i wydarzenia biznesowe we wszystkich przestrzeniach areny oraz bezpłatne wydarzenia o charakterze CSR, które głównie od wiosny do jesieni odbywają się na terenach otaczających stadion.

Działalność PGE Narodowego opiera się na trzech głównych liniach biznesowych: wydarzeniach całostadionowych, działalności biznesowej (eventy B2B, partnerstwa korporacyjne, loże VIP) oraz, o czym wielu może nie wiedzieć, stadion PGE Narodowy to tez nowoczesny biurowiec, zarabiający na wynajmie powierzchni biurowych.

Stadion PGE Narodowy, to przede wszystkim stadion, ale jest również areną wielofunkcyjną, która ma na celu zapewniać mieszkańcom Warszawy i Polski optymalne warunki do tego, aby spędzać tam czas wolny. Jedną z linii biznesowych jest wynajem powierzchni komercyjnych. Mimo iż wydarzenia całostadionowe się nie odbywają, to jednak nasi najemcy korzystają ze stadionu jako najemcy biurowi.

Biuro na PGE Narodowym? Wolne zostało 1 tys. m2 do wynajęcia

Co z firmami, które wynajmują na stadionie powierzchnię biurową. Ile jest takich firm? Ile kosztuje metr powierzchni do wynajęcia? Co stadion z tego ma?

Większość najemców została. Przed pandemią mięliśmy 98 proc. wynajętej powierzchni biurowej. Teraz to trochę spadło, ale najemcy nie zrezygnowali, choć ograniczają powierzchnię. Na 10 tys. m2 powierzchni, jaką dysponujemy, mamy obecnie wolne ok. 1 tys. m2 do wynajęcia. Jest to dość nietypowa i atrakcyjna powierzchnia dla najemcy

Co z wydarzeniami na PGE Narodowym?

Nie łudźmy się. Sytuacja związana z pandemią jest taka, a nie inna, co powoduje, że imprezy masowe będą jednymi z ostatnich, które zostaną uruchomione. W większości przypadków, jako spółka będąca operatorem PGE Narodowego, nie jesteśmy organizatorami wydarzeń. Organizatorem wydarzeń, np. w przypadku meczów reprezentacji Polski, czy finału Pucharu Polski, jest Polski Związek Piłki Nożnej. W przypadku koncertów są to różnego rodzaju agencje. Rozmawiamy z nimi tak, by przekładać pewne wydarzenia, jeśli oczywiście się da przełożyć.

Stadion PGE Narodowy stara się otwierać na zwiedzających jak tylko może. Dwa tygodnie temu otworzono błonia i ring wokół stadionu dla rolkarzy, rowerzystów, longboardzistów.

Kino samochodowe na błoniach PGE Narodowego? Czy i kiedy można się takiego kina w tym miejscu spodziewać? Czy będą tam foodtrucki, albo nowy bar sportowy PGE Narodowego? Zobacz cały wywiad:

