Najlepsi polscy piłkarze tracą na wartości

Wartość najlepszych polskich piłkarzy wyraźnie spadła podczas pandemii koronawirusa. Covid-19 wywołał kryzys w wielu krajach, w postaci zawieszenia lub też całkowitego odwołania rozgrywek w sezonie 2019/20.

Nie dziwi zapewne, że najwyżej wyceniany jest Robert Lewandowski. Jednak i gwiazdor Bayernu Monachium będzie mniej warty na rynku, mimo że Bundesliga wróciła do gry. „Lewy” aktualnie jest wart 88 mln euro, ale w maju mogą to być 72 mln. Pocieszające może być, że kapitan reprezentacji Polski nadal jest najcenniejszym zawodnikiem Bayernu Monachium.

Wojciech Szczęsny, podstawowy bramkarz Juventusu był drugim najcenniejszym polskim piłkarzem jednak jego wartość spadła znacząco z 52 mln do 34-40 mln euro (czyli o 24-35 proc.). Pozostaje on jednym z najcenniejszych bramkarzy lig europejskich zajmując ósme miejsce w tym rankingu. Mniejsze spadki wartości odnotowali napastnicy Arkadiusz Milik grający w Napoli i Krzysztof Piątek, który stosunkowo niedawno przeszedł do Herthy Berlin podpisując kontrakt ważny aż do czerwca 2025 r. Ich wartość spadła odpowiednio z 35 mln euro do 27-29 mln oraz z 27 mln do 21-22 mln euro.

Okazuje się, że największe procentowo spadki zanotował zawodnik środka pola Piotr Zieliński z Napoli, którego kontrakt kończy się już za rok (spadek z 42 milionów euro do 24-27 milionów, czyli o 36-43 proc.).

Wartość czołowych pięciu polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych w wyniku pandemii spadła z niemal 245 mln euro do ponad 180 mln euro, czyli o około 25%. W przybliżeniu odpowiadała ona wartości najcenniejszego piłkarza Starego Kontynentu, Kyliana Mbappé. W pierwszej kolejce po przerwie jako pierwsza ruszyła Bundesliga, na razie przy pustych trybunach. Robert Lewandowski zaliczył 26. trafienie w tym sezonie ligi niemieckiej. Należy mieć nadzieję, że niedługo zostaną uruchomione rozgrywki w kolejnych krajach i scenariusz negatywny przedstawiony w analizie nie ziści się – komentuje Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce.

Polscy zawodnicy nie są wyjątkami. Wartość dwóch najdroższych piłkarzy w Europie, napastników grających we francuskim klubie Paris Saint-Germain: Kyliana Mbappé i Neymara, z powodu pandemii zmniejszyła się o ponad 21 proc. Wartość pierwszego z nich spadła z 225 mln euro do 177-188 mln euro a drugiego z 175 mln euro, do 137-149 mln euro.

Łączna wartość wszystkich 4 183 graczy w dziesięciu analizowanych najcenniejszych ligach europejskich spadła w zależności od przyjętego scenariusza co do całkowitego odwołania sezonu lub jego dokończenia w późniejszym czasie od 6,6 mld EUR do nawet 10 mld EUR czyli odpowiednio od 18 proc. do nawet 25 proc. w stosunku do lutego 2020 roku.

