Którą drogę w kierunku 5G wybierze Polska?

Już ponad 300 operatorów w więcej niż 100 krajach ogłosiło realizację wdrażania 5G i związane z tym inwestycje. Polska ma na tym polu zaległości, zwłaszcza w kontekście jednoznacznego określenia wymagań bezpieczeństwa dla sieci 5G i roli poszczególnych instytucji publicznych w tym zakresie. Jak pokazują przykłady innych krajów Unii Europejskiej wymagania takie stanowią pierwszy krok na drodze do rozpisania aukcji częstotliwości dla sieci piątej generacji. Bez aktywnego działania w tym zakresie, zagrożone jest odpowiedzialne wdrożenie 5G w Polsce – tak wskazuje raport przygotowany przez Instytut Kościuszki na zlecenie Fundacji Digital Poland

Budowa sieci 5G wymaga wykorzystania szeregu komponentów wchodzących w skład sieci teleinformatycznej. Globalnymi liderami w zakresie rozwoju i komercyjnego wdrażania technologii wykorzystywanych w sieciach 5G są aktualnie Ericsson, Huawei Technologies, Nokia oraz Samsung Electronics.

Liderem pod kątem patentów według wskaźnika istotności jest szwedzki Ericsson (2019 r.). Firma posiada obecnie 81 podpisanych komercyjnych kontraktów 5G, a także obsługuje ogółem 25 uruchomionych sieci 5G. Z kolei największą nominalną liczbę patentów związanych z technologią 5G posiada Huawei Technologies – 3 147 (dane ze stycznia 2020 roku), która informuje, że ma 91 kontraktów komercyjnymi na sieć 5G, w tym 47 z usługodawcami europejskimi. Samsung natomiast koncentruje się głównie na rozwoju obecności w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie jest obecna już od 2018 r. Nokia jest na czwartym miejscu w zakresie liczby patentów dla 5G. Finlandzkie przedsiębiorstwo posiada 66 podpisanych komercyjnych kontraktów 5G i obsługuje ogółem 19 uruchomionych sieci piątej generacji.

Dla przypomnienia, 5G przyczyni się do dynamicznego rozwoju Internetu Rzeczy, a tym samym nowych rozwiązań dla inteligentnego transportu, inteligentnego miasta oraz Przemysłu 4.0. Wpłynie bezpośrednio na życie codzienne obywateli, szczególnie w takich obszarach jak ochrona zdrowia, transport czy przemysł. W tym kontekście wdrożenie sieci mobilnej piątej generacji rodzi także obawy dotyczące bezpieczeństwa, w tym narodowego. Unia Europejska, jako świadomy wyzwań uczestnik tej debaty, zdecydowała się zaadresować problem bezpieczeństwa sieci 5G, poprzez szereg swoich działań.

Aby to zrozumieć warto posłużyć się przykładem z branży, która diametralnie zmieniła analogowy świat XX wieku, podobnie jak IT transformuje rzeczywistość XXI wieku. Mowa w tym wypadku o motoryzacji i roli jaką odegrał Ford T, samochód stworzony przez samego Henry’ego Forda, wyprodukowany w ponad 15 milionach egzemplarzy. Nie był on ani pierwszym samochodem z silnikiem spalinowym, ani też konstrukcyjnie nie różnił się znacznie od swoich poprzedników. Mimo to zrewolucjonizował on nie tylko transport, ale całą gospodarkę, przestawiając kluczowe branże na tory rozwoju opartego na możliwości masowego, szybkiego i taniego przemieszczania ludzi oraz towarów – pisze Robert Siudak, dyrektor Instytut Kościuszki.