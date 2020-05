Muzyka klasyczna dla miast i wsi. Operobus rusza w trasę

Opera, która dotrze wszędzie – to pomysł warszawskich artystów. OperoBus niebawem wyjedzie w trasę. Ma dojechać na place, rynki i miejskie skwery. Inicjatywę, w „Poranku RDC”, przybliżyli Aleksandra Klimczak i Paweł Michalczuk.

Jak podkreślają pomysłodawcy OperoBusa, chodzi o to, aby dotrzeć do ludzi, którzy nie mają szansy obcowania z muzyką klasyczną „na żywo”. O pomyśle w Radiu dla Ciebie mówili śpiewacy – Aleksandra Klimczak (sopran) oraz Paweł Michalczuk (bas).

– Szerzyć tę kulturę wśród ludzi, którzy nie mają na co dzień dostępu do oper, teatrów. Nie mają łatwości przemieszczania się do wielkiego miasta, które takie instytucje posiada – mówił Paweł Michalczuk. – To było takie moje marzenie, aby stworzyć mobilną scenę operową. Po prostu przyjeżdżamy, otwieramy się, gramy i śpiewamy – dodała Aleksandra Klimczak.

