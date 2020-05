Bank Pekao stawia na przełomowe rozwiązania

Wszyscy rodzice marzą o tym, by ich dziecko nie musiało obawiać się o finanse w przyszłości. Dlatego wielu z nich stara się od najmłodszych lat przekazać pociechom podstawowe zasady gospodarowania pieniędzmi i gromadzenia oszczędności. By wspomóc rodziców w tym zakresie, Bank Pekao wdraża PeoPay KIDS – pionierskie rozwiązanie, za pomocą którego dzieci postawią pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów.

– Edukacja finansowa jest bardzo ważnym elementem przygotowania dziecka do dorosłości. Dobre nawyki zdobyte w młodości – takie jak umiejętne gospodarowanie swoimi pieniędzmi – mają przełożenie na to, jak poradzimy sobie w dorosłym życiu. Aplikacja PeoPay KIDS to nowoczesne rozwiązanie, które pokazuje dzieciom, jak skutecznie budować prawidłowe postawy oszczędzania i zarządzania pieniędzmi. To przełomowe wdrożenie jest kolejnym ważnym etapem transformacji cyfrowej Banku Pekao. Rozwiązanie, a w szczególności aplikacja, od początku do końca zostało zrealizowane całkowicie wewnętrznie przez pracowników Pekao. W pracę nad tym wyjątkowym projektem zaangażowanych było wiele departamentów i zespołów wspierających – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao.

Świat dziecięcych finansów w jednym miejscu

PeoPay KIDS to pierwsze bankowe rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby rodziców szukających wsparcia w edukowaniu swoich pociech w dziedzinie finansów osobistych. Prosta w obsłudze aplikacja jest przyjazna zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

– Zauważyliśmy, że w Polsce brakuje rozwiązań bankowych dla dzieci w wieku szkolnym. W odpowiedzi na potrzeby rodziców i samych dzieci stworzyliśmy PeoPay KIDS - najbardziej rozbudowaną na rynku, a zarazem prostą w obsłudze aplikację bankową dla najmłodszych. Dzięki niej dzieci będą zdobywały nowe umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu. Dostępny w aplikacji trener - Lis, Złotówka lub Żubr - nauczy ich podstawowych pojęć oraz pokaże, jak skutecznie oszczędzać i gospodarować swoimi pieniędzmi – mówi Marek Tomczuk, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Zasada działania aplikacji jest bardzo prosta. Najmłodsi mają możliwość tworzenia skarbonek w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, by odkładać w nich pieniądze na wybrane przez siebie cele i sprawdzać postęp zbiórki. Mogą też zrealizować przelew z bezpłatnego Konta Przekorzystnego lub doładować telefon – w tym przypadku prośba o autoryzację transakcji jest zawsze wysyłana rodzicowi. Dodatkowo, PeoPay KIDS jest wyposażony w funkcję wirtualnego trenera, który udziela dziecku podpowiedzi i wprowadza w świat finansów.

– Wdrożenie pakietu PeoPay KIDS to projekt, który składał się z kilku etapów. Laboratorium Innowacji Banku Pekao wraz z dziećmi było od samego początku zaangażowane w stworzenie oraz wygląd aplikacji i kart, a także postaci – trenerów. To rozwiązanie opracowane z dziećmi z myślą o dzieciach. Nic nie pojawiło się w aplikacji bez ich konsultacji. Dzięki temu włączając PeoPay KIDS, od razu wchodzimy w świat dziecka – jego świat finansów – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Banku Pekao.

Aplikacja może być zainstalowana na smartfonie dziecka, a jeśli go nie posiada - na urządzeniu rodzica. Dziecko może też posiadać własną (z jednym z 6 przygotowanych wizerunków) kartę płatniczą PeoPay KIDS do Konta Przekorzystnego, dzięki której będzie mogło dokonać płatności w sklepach oraz wypłacać gotówkę – limit takich transakcji również ustala rodzic (min. 20 zł - max. 50 zł dziennie). Bank nie pobiera opłat za wydanie i obsługę karty. Dzięki udostępnieniu dzieciom płatności zbliżeniowych, Pekao wspiera bezpieczne zakupy bez dotykania gotówki.

Dyskretna kontrola finansów dziecka

Dzięki dostępowi do Panelu Rodzica w swojej aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24, opiekunowie mają możliwość na bieżąco sprawować dyskretny nadzór nad finansami dziecka, w tym: weryfikować jego wydatki, kontrolować saldo konta, czy ustawić funkcje, które będą dla niego dostępne. Jednocześnie mogą zadbać o bezpieczeństwo dziecka – ustalić dzienny limit wydatków na karcie płatniczej lub – kiedy zajdzie taka potrzeba – zablokować kartę lub aplikację. Rodzic ma także możliwość wykonania natychmiastowego przelewu na konto swojej pociechy albo zlecenia stałego kieszonkowego w postaci cyklicznej płatności. Córka lub syn mogą również poprosić o przelew zewnętrzny, a rodzic zadecyduje czy go zatwierdzi, odrzuci lub zmieni jego parametry.

Warto podkreślić, że Bank Pekao posiada już silną pozycję wśród rodzin z dziećmi. Do tej pory oferowaliśmy Konto Przekorzystne i konto oszczędnościowe Mój Skarb od najmłodszych lat, a także kartę i aplikację PeoPay od 13 roku życia. Teraz uzupełniliśmy ofertę o kartę i aplikację PeoPay KIDS dla dzieci w wieku 6-13 lat, zapewniając rodzicom możliwość edukacji finansowej oraz kontrolę w Panelu Rodzica aplikacji dla dorosłych. Karta jest oznaką samodzielności. Aplikacja PeoPay Kids ułatwia oszczędzanie na wymarzone cele, które bank wspiera specjalną ofertą 2 proc. na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 3 tys. zł przez 4 miesiące od otwarcia. Na start na Konto Przekorzystne dziecka przygotowaliśmy też 50 zł kieszonkowego. Dodatkowo, mama lub tata mogą założyć dziecku pakiet PeoPay KIDS w pełni zdalnie w Pekao24 lub aplikacji PeoPay w Panelu Rodzica – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów Banku Pekao.

Każdy rodzic może aktywować pakiet PeoPay KIDS w szybki i wygodny sposób bez wychodzenia z domu - poprzez nową wersję aplikacji PeoPay lub bankowość internetową Pekao24. Do wypełnienia wniosku wystarczy znać numer PESEL i jego podstawowe dane, nie jest wymagane podawanie danych dokumentu tożsamości dziecka.

kp