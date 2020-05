Morawiecki: od 30 maja maseczki nie będą obowiązkowe

Powoli stajemy na coraz bardziej twardym gruncie. Każdy dzień to kolejne nowe wyzdrowienia. Wykonujemy jednocześnie coraz więcej testów - to już około 30 tys testów. Dlatego możemy przejść do IV etapu znoszenia obostrzeń - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Konferencja ws. znoszenia obostrzeń gospodarczy i społecznych dotyczących koronawirusa / autor: KPRM

Trzy miesiące temu postawiliśmy sobie jasne cele. Bardzo proste do przedstawienia, bardzo trudne do zrealizowania. Ten cel polegał na tym żeby w taki sposób przesunąć falę zachorowań, aby nigdy nie zabrakło łóżek, respiratorów i środków medycznych do leczenia naszych chorych. Ten cel udało się zrealizować. My nie musieliśmy nigdy dokonywać takich dramatycznych wyborów jak Hiszpanie, Francuzi, Szwedzi, Belgowie czy nawet Niemcy i Włosi. Wyborów, które oznaczały, że jedni ludzie mogli przeżyć, mieli szansę na przeżycie, a inni takiej szansy nie mieli - stwierdził Morawiecki.

Szef rady ministrów ogłosił, że od soboty 30 maja znoszone będą kolejne restrykcje w wielu branżach gospodarki.

Od 30 maja zmieniamy zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe - z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii. Nie będą obowiązywały limity w kościołach, obowiązują jednak maseczki lub dystans społeczny. W przypadku zgromadzeń dozwolone są te do 150 osób. Podobnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust lub dystans społeczny. Decyzje o zgodzie na zgromadzenie będą podejmowane jednak w oparciu o stan epidemiologiczny - od 30 maja - zapowiedział Morawiecki.

Od 6 czerwca będą mogły być otwarte, z obowiązkiem spełniania wymogów sanitarnych, instytucje kultury, kina, teatry czy też obiekty rekreacyjne: kluby fitness, siłownie. Wyłączone z tego są dyskoteki. Od 6 czerwca będzie dopuszczalna organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Tutaj również obowiązywać będą wymagania sanitarne - dodał Premier.

Jeżeli chodzi o kult religijny - już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego - powiedział Morawiecki.

