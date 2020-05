Premier: Fundusz odbudowy to wielki impuls

Fundusz odbudowy z połączeniu z budżetem UE to bardzo duża, nowa inicjatywa, to wielki impuls finansowy, który da perspektywę rozwoju gospodarczego Europie, w tym Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą premier podkreślał, że Europa musi „wymyśleć się na nowo”. „Musi przyciągnąć z powrotem te części gospodarki, te różne branże, te sektory gospodarcze, które zostały z różnych względów wyoutsourcowane za granicę i to czasami bardzo daleko” - dodał.

„W oparciu o ten fundusz odbudowy chcemy, żeby Europa znowu była wielka, była globalnym graczem, kluczowym, bez którego nie będą możliwe podejmowane decyzje finansowe, gospodarcze, polityczne” - podkreślał i dodał, że „bardzo często mówi się o Europie jako o poważnym graczu gospodarczym, ale takim, który ma mniejszą siłę polityczną”.

„Ten fundusz odbudowy z połączeniu z funduszem wieloletnich ram finansowych, czyli z budżetem UE, to bardzo duża, nowa inicjatywa, to wielki impuls finansowy, który da rzeczywiście perspektywę rozwoju gospodarczego Europie, w tym przede wszystkim również Polsce, jakiej do tej pory nie widzieliśmy” - mówił szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że razem z prezydentem zabiega o wzmocnienie formatów środkowoeuropejskich takich jak Grupa Wyszehradzka i Trójmorze.

„Nasza bardzo szybka reakcja na to, co się zadziało w Europie trzy miesiące temu (wybuch epidemii koronawirusa), nasz najpierw fundusz antykryzysowy, tarcza antykryzysowa i wkrótce potem tarcza finansowa, to dwa bardzo szybko uruchomione mechanizmy przekraczające łącznie kwotę 400 mld zł. Teraz do tych środków krajowego wsparcia wychodzenia z kryzysu, dojdą dodatkowe środki, można powiedzieć: dodatkowy zastrzyk optymizmu w związku z tym dojdzie” - mówił premier zaznaczając, że jest to efekt twardej polityki negocjacyjnej.

PAP/ as/