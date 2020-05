LINK4 powołuje Rzecznika Klienta

Od dziś klienci LINK4 mają swojego rzecznika. Będzie wspierać ich w sprawach, które wyczerpują możliwości dostępnych ścieżek reklamacyjnych. Ubezpieczyciel tworzy tę funkcję jako trzeci na rynku.

Powstanie nowej funkcji w strukturach firmy ma na celu wzmocnienie relacji ubezpieczyciela z klientami. Rzecznik ma zajmować się najbardziej skomplikowanymi sprawami, które zostały już rozpatrzone w trybie reklamacji, a ich wynik nadal nie satysfakcjonuje klienta. Swoje decyzje będzie podejmować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając jednocześnie okoliczności danej sprawy i szeroko pojętą perspektywę klienta. Pomoże także w zrozumieniu najbardziej skomplikowanych spraw. Funkcję tę będzie pełnić Barbara Bochyńska, odpowiadająca dotychczas w firmie za relacje z klientem.

W pełnieniu tej funkcji istotne jest spojrzenie z perspektywy naszego klienta. My tę perspektywę w LINK4 rozwijamy od lat, ale czasem potrzebny jest dodatkowy dialog, by dostrzec przestrzeń do konsensusu tam, gdzie go nie ma – wyjaśnia Barbara Bochyńska, Rzecznik Klienta w LINK4. – Chcę być w firmie także głosem naszych klientów, bo to od nich często otrzymujemy cenne informacje, które mogą pomóc nam rozwijać wewnętrzne procesy – dodaje.