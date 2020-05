Nissan ogranicza produkcję, zamyka fabrykę w Barcelonie

Giełda w Tokio zanotowała we wtorek ostre spadki, podążając za trendami w Europie i USA - odnotowują światowe agencje. Do południa czasu lokalnego japoński indeks Nikkei 225 spadł o 4,6 proc. do 16.226,3 pkt, a na zamknięciu o 5,4 proc. do 16.085,44 pkt.