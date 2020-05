Rekompensaty dla pracowników medycznych za Covid-19

- Ok. 10-20 tys. pracowników medycznych zaangażowanych w walkę z COVID-19 może dostać dodatek rekompensujący im pracę w jednym miejscu; z pierwszych danych wynika, że dodatek dla lekarza wynosi średnio ok. 6,5 tys. zł, a dla pielęgniarki ok. 3 tys. zł - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Cieszyński odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów. Urszula Rusecka (PiS) dociekała, czy będą dodatkowe środki finansowe dla personelu medycznego walczącego z epidemią, a Bożena Borys-Szopa (PiS) pytała, ilu pracowników będzie mogło skorzystać z dodatkowego wynagrodzenia. Wiceminister przypomniał, że aby zmniejszyć ryzyko szerzenia się epidemii koronawirusa, jego resort ograniczył pracę personelu medycznego opiekującego się pacjentami z COVID-19 do jednej placówki medycznej. W zamian ci pracownicy mają otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim miesiącu, ale nie więcej niż 10 tys. zł.

Wiceszef MZ poinformował, że pierwsze wnioski o dodatki do wynagrodzeń, w większości z mniejszych podmiotów, już zostały rozpatrzone, a dokładne dane w podziale na województwa będą podane na początku czerwca.

Jeśli chodzi o skalę, wydaje się, że w całym kraju to będzie 10-20 tys. pracowników medycznych (którzy otrzymają dodatki - PAP). Na podstawie szczątkowych danych, które mamy na razie, wiemy, że wysokość dodatków kształtowała się na poziomie ok. 6,5 tys. zł w przypadku lekarzy i ok. 3 tys. zł w przypadku pielęgniarek. Dokładne wartości będą znane, kiedy będziemy mieli komplet danych” - przekazał.

Posłowie PSL-Kukiz15 Jarosław Rzepa i Jan Łopata pytali o rozliczanie ryczałtu za wykonanie świadczeń w szpitalach w sytuacji, gdy w czasie epidemii znacząco spadła liczba zabiegów i porad. Cieszyński odpowiedział, że resort przewiduje wydłużenie okresu rozliczeniowego co najmniej o pół roku, aby ryczałt rozłożyć na większą liczbę miesięcy, co pozwoli szpitalom wykonać ryczałt. Dodał, że odpowiednie rozwiązanie legislacyjne powinno zostać przyjęte w najbliższym czasie.

Wskazał też, w związku z mniejszą liczbą zabiegów i operacji w niektórych szpitalach spadły koszty funkcjonowania.

Często kontrakty są uzależnione od liczby wykonanych zabiegów. Przeprowadziliśmy badanie w szpitalach jednoimiennych. Pomimo faktu, że skala działalności standardowej została tam ograniczona, koszty istotnie nie wzrosły, wzrosły natomiast przychody, co sprawiło, że paradoksalnie te dwa miesiące były bardzo korzystne z punktu widzenia finansów tych szpitali” - zauważył.

Podał też, że za marzec i kwiecień szpitale jednoimienne dostały nawet kilkadziesiąt proc. więcej pieniędzy niż wcześniej, bo oprócz ryczałtu otrzymały środki na COVID-19. Przypomniał też, że środki na walkę z epidemią pochodzą z budżetu państwa.

PAP (Autor: Karolina Mózgowiec)/gr