Pierwsze Leopardy 2PL odebrane przez Siły Zbrojne

Regionalna Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność zaapelowała do premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka o rezygnację z planów sprowadzenia do Polski starych, niemieckich czołgów Leopard. Zdaniem związkowców środki na modernizację wozów, zamiast trafić do polskich firm zbrojeniowych, zasilą głównie niemiecki przemysł.