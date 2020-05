Wlk. Brytania: Johnson zapowiedział kolejne luzowanie obostrzeń

Wielka Brytania poczyniła wystarczające postępy w powstrzymywaniu epidemii koronawirusa, by można było od poniedziałku, 1 czerwca, przejść do drugiego etapu luzowania restrykcji - ogłosił w czwartek po południu premier Boris Johnson.

Od 1 czerwca stopniowo zostaną otwarte szkoły podstawowe, poza tym markety na otwartym powietrzu i salony samochodowej, a od 15 czerwca pozostałe sklepy, jeśli wprowadzone zostaną w nich wytyczne w kwestii bezpieczeństwa. Ponadto - co nie było zapowiadane do tej pory - od poniedziałku możliwe będą spotkania na otwartym powietrzu do sześciu osób spoza jednego gospodarstwa domowego, a nie dwóch jak obecnie, ale nadal przy zachowaniu dwumetrowej odległości.

Johnson poinformował, że wszystkich pięć warunków, od których uzależniona była możliwość poluzowania restrykcji, zostało spełnionych. Te pięć warunków to: pewność, że publiczna służba zdrowia poradzi sobie z liczbą przypadków, dowody na stały spadek dziennej liczby zgonów, dowody na to, że stopa zakażeń spada do poziomu dającego się opanować, wystarczająca liczba testów i środków ochrony osobistej oraz pewność, że poluzowanie ograniczeń nie spowoduje drugiego szczytu.

Jak informował podczas codziennej rządowej konferencji prasowej brytyjski premier, we wtorek do szpitali w Anglii przyjęto 475 pacjentów z koronawirusem, podczas gdy 2 kwietnia było to 3 121, średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni wynosiła we wtorek 256 wobec rekordowych 943 w dniu 14 kwietnia, średnia dobowa liczba nowych zakażeń z siedmiu kolejnych dni wynosi 2 312, podczas gdy na początku maja było to 5 066, obecne możliwości laboratoriów to ok. 166 tys. testów dziennie, a rząd podpisał ponad 100 umów na dostawy środków ochrony osobistej. W związku z powyższymi danymi oraz faktem, że podejmowane kroki są ostrożne, rząd uważa, iż spełniony jest również piąty warunek, czyli nie ma ryzyka drugiego szczytu.

Johnson przypomniał, że luzowanie restrykcji jest warunkowe i w szczególności możliwe jest ich lokalne przywracanie, aby zatrzymać poszczególne ogniska zakażeń, które mogą występować w konkretnych częściach kraju.

Luzowanie restrykcji dotyczy tylko Anglii, bo władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej określiły własny harmonogram ich znoszenia.

