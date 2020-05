ARP S.A. uruchomiła system umożliwiający składanie wniosków przez Internet

Przedsiębiorcy którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą składać wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu przez Internet. Dzięki nowemu systemowi cały proces składania wniosku będzie prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy.

Nowy system to wyjątkowe rozwiązanie, które pozwoli przedsiębiorcom na szybkie i bezpieczne składanie wniosków. Dzięki systemowi przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie bez wychodzenia z domu. Pod adresem www.arp-tarcza.pl funkcjonuje Portal Klienta. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP S.A. oferowanych przedsiębiorcom w związku z trwającym czasem pandemii i jej skutkami. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, a następnie złożyć wniosek przez Internet. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.

Nowe narzędzie oferuje szybki, bezpieczny i intuicyjny model składania wniosków. Po uwierzytelnieniu, przedsiębiorca składający wniosek wprowadza NIP lub Regon, a dane jego firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. W zależności od wybranego produktu, przedsiębiorca wprowadza kolejne informacje, załącza niezbędne dokumenty, czy zaznacza właściwe oświadczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych kompletny wniosek zostaje wyświetlony, a przedsiębiorca po jego sprawdzeniu podpisuje go przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego i wysyła automatycznie do ARP S.A.

W całym procesie fundamentalne znaczenie ma fakt, że w całości można go przeprowadzić w trybie online. Jest to możliwe, dzięki ostatnim zapisom przyjętym w rekomendacjach rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0. Dają one możliwość zawierania i aneksowania umów w formie dokumentowej, a nie jak dotychczas, obligatoryjnie w formie pisemnej. Dodatkowo przedsiębiorcom udostępniono materiał instruktażowy, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez kolejne etapy składania wniosku. Udostępniona została także infolinia PFR, gdzie będzie można uzyskać niezbędne informacje na temat procesu. Przedstawiciele Zespołu, który przygotował system, podkreślają, że w kolejnych tygodniach zostanie poddany dodatkowym usprawnieniom.

Dzięki tej pracy wsparcie dla przedsiębiorców będzie jeszcze bardziej dostępne. Firmy będą mogły zaś w wygodny i w pełni bezpieczny sposób wnioskować o refinansowanie umów leasingowych, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, czy pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.