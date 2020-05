Płyn dezynfekujący Nitrosept trafi do uczniów i nauczycieli szkół patronackich KGHM

Ponad 420 litrów płynu biobójczego i ponad 8,5 tys. saszetek po 3 ml zostanie przekazanych do szkół objętych patronatem KGHM Polska Miedź S.A. – spółka wspiera 8 placówek oświatowych, które aktualnie przygotowują się do organizacji egzaminów maturalnych. KGHM zachęca też ósmoklasistów do zgłaszania się do naboru do klas patronackich.

Współpraca ze szkołami Zagłębia Miedziowego jest dla KGHM niezwykle istotna. Pomagamy nie tylko dlatego, że są to szkoły w Zagłębiu, ale dlatego, że są to szkoły, które przygotowują naszych przyszłych pracowników. Przed uczniami teraz zarówno egzaminy ósmoklasistów jak i matury. Życzę wszystkim pomyślności i połamania piór. A przekazywany płyn biobójczy jest po to, by egzaminy dojrzałości przebiegły w jak najbardziej spokojnej i bezpiecznej atmosferze - powiedział Marcin Chludziński, Prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Szkoły objęte patronatem w programie „Kompetentni w branży” zwróciły się do Fundacji KGHM z wnioskami o darowiznę w formie płynu Nitrosept. Płyn produkowany jest przez spółkę KGHM NITROERG.

Młodzież powinna skupić się na jak najlepszym przygotowaniu do egzaminów, a naszym celem jest stworzenie im bezpiecznych warunków do ich odbycia. Dziękuję Fundacji KGHM za wsparcie i troskę o naszych uczniów. To kolejny dowód na to, że patronat firmy KGHM wiąże się z szerokim spektrum działań, a nasze porozumienie o współpracy przynosi dla wszystkich wymierne korzyści – mówi Kamil Ciupak, Starosta Polkowicki. W powiecie funkcjonują dwie szkoły patronackie KGHM.

Każdy uczeń otrzyma specjalny pakiet: 2 pary rękawiczek, płyn dezynfekujący oraz komin – sportowy. Najliczniejszą szkołą w programie jest Zespół Szkół nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie. Znany jako ceglanka kształci aż w 6 zawodach objętych patronatem KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. zachęca też absolwentów szkół podstawowych do udziału w rekrutacji do klas w szkołach patronackich KGHM. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.kghm.com w zakładce KARIERA https://kghm.com/pl/kariera/kompetentni-w-branzy.

Celem programu „Kompetentni w branży” jest ścisła współpraca na linii szkoła – KGHM, która umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na merytoryczną pomoc Spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.

Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. objęte są następujące placówki: Zespół Szkół im. B. Krupińskiego w Lubinie, Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Zespół Szkół im. Wyżykowskiego w Głogowie, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach.