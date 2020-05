- Polscy żołnierze reprezentują Polskę i realizują nasze interesy i za to, z punktu widzenia Rzeczypospolitej, jesteśmy im winni ogromną wdzięczność - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda w Belwederze, gdzie odznaczył Gwiazdami Morza Śródziemnego dziesięcioro uczestników misji wojskowych.

Prezydent RP odznaczył uczestników misji wojskowych Gwiazdami Morza Śródziemnego / autor: PAP/Rafał Guz

Po odznaczeniu dziesięciorga podoficerów i oficerów Wojska Polskiego Gwiazdami Morza Śródziemnego, prezydent podkreślił, że dla polskich żołnierzy służba poza granicami kraju, to „ciekawe, i w przekonaniu bardzo wielu żołnierzy Wojska Polskiego, niezwykle potrzebne doświadczenie”.

To bardzo ciekawe doświadczenie, możliwość zetknięcia się z zasadami służby koleżanek i kolegów z innych krajów, współpracy sojuszniczej, zobaczenia świata, obycia się w nowych warunkach, wypróbowania swoich zdolności, umiejętności, często wytrzymałości w innych warunkach klimatycznych, w innych warunkach terenowych, w innych warunkach społecznych, kulturowych” - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Mówiąc o tym, co dla Rzeczypospolitej wynika z ich służby, prezydent zaznaczył, że „liczące się państwo z ambicjami, państwo, które chce być szanowane w przestrzeni międzynarodowej, które chce mieć znaczenie powinno być reprezentowane i powinno występować wszędzie tam, gdzie także w trudnej sytuacji, jest potrzeba międzynarodowego współdziałania”.

Polscy żołnierze, czy to służąc w czasie misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy to służąc w ramach naszych kontyngentów w różnych innych misjach sojuszniczych, w szczególności w Sojuszu Północnoatlantyckiego, reprezentują Polskę i realizują nasze interesy. Za to, z punktu widzenia Rzeczypospolitej, za to wszystko jesteśmy im winni ogromną wdzięczność” - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że państwo polskie nie patrzy wyłącznie na kwestię własnego bezpieczeństwa, ale postrzega Sojusz Północnoatlantycki, jako organizację o wymiarze światowym, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim krajom członkowskim i ich mieszkańcom.

De facto, oznacza to zapewnienie bezpieczeństwa na świecie” - podkreślił. „Dlatego nasi żołnierze stali i stoją ramię w ramię, z żołnierzami armii sojuszniczych, zwłaszcza armii amerykańskiej, w Afganistanie, Iraku i innych miejscach świata. Dlatego też nasi żołnierze, wykonując tę służbę liczą się z tym, że mogą nie wrócić nigdy do domu, że można oddać życie w służbie ojczyźnie, że można zostać poszkodowanym” - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że status weterana misji ma w Polsce ok. 800 osób. Jak stwierdził, jest to jest cena, którą płacą nie tylko sami żołnierze, ale także Rzeczpospolita Polska za budowanie swojego państwowego bytu i pozycji.

Prezydent Duda wskazał˙też˙na rolę, jaką pełni Fundacji Dorastaj z Nami, która pomaga˙dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie.

Mam nadzieję, że polskie państwo zawsze będzie o swoich żołnierzach pamiętać” - oświadczył. Jestem ogromnie wdzięczny panu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu (). To on ustanowił Gwiazdy Iraku, Afganistanu, Konga, Czadu. To on ustanowił Order Krzyża Wojskowego. To był jego pomysł, aby polskim żołnierzom przyznawane było wyjątkowe odznaczenie, które będzie miało status zbliżony do Orderu Virtuti Militari, za męstwo w boju” - mówił prezydent. Zaznaczył, że obecnie Order Krzyża Wojskowego jest w Polsce najwyższym odznaczeniem wojskowym.

Andrzej Duda przypomniał, że Polska powróciła do udziału w misjach pokojowych ONZ, wysyłając jesienią ubiegłego roku żołnierzy Libanu. „Ta służba jest nie tylko potrzebna, jest niezbędna do budowania autorytetu naszego kraju, do budowania poczucia solidarności sojuszniczej, prestiżu Polski, abyśmy my, jako Polacy nieśli bezpieczeństwo, ciepło i pociechę innym ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, cierpią, których dotyka wojna i nieszczęście” - zaznaczył.

Składam najgłębszy hołd polskim weteranom wszystkich działań Rzeczpospolitej poza granicami kraju” - oświadczył.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że szacunek wobec weteranów jest niezwykle ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej. Zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzona jest setna rocznica Bitwy Warszawskiej, która „obroniła Polskę, na nowo wybijającą się na niepodległość i całą Europę przed nawałą bolszewicką”.

Dziś ponad tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego służy na misjach poza granicami kraju, na misjach organizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki, Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych. Na co dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa, służąc poza granicami” - mówił minister Błaszczak.

Podkreślił, że państwo polskie zobowiązane jest do pamięci o weteranach i ich najbliższych. Wskazał na działania Centrum Weterana Poza Granicami Państwa, które opiekuje się poszkodowanymi weteranami i ich rodzinami.

Gwiazdą Morza Śródziemnego za misję PKW˙EUNAVFOR MED SOPHIA prezydent odznaczył dziesięciu wojskowych: por. mar. Annę˙Cygan z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,˙mł. chor. Andrzeja Chrzanowskiego z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, mjr˙Mariusza Glazera z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, st. chor. szt.˙Krzysztofa Grzeszczaka z˙9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, kmdr por. Mariusza Konopkę z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,˙kpt. mar.˙Pawła Koszałkę z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia,˙kmdr por.˙Cezarego Kurkowskiego z˙Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, st. chor. szt.˙Iwonę Rychter z 6. Ośrodka Radioelektronicznego,˙kpt. mar.˙Małgorzatę Trelę z 3. Flotylli Okrętów˙oraz˙plut.˙Kamila Warmbiera z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

W piątek przed południem prezydent Duda złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, a potem spotkał się z uczestnikami Rajdu Motocyklowego Weteranów i dokonał uroczystego rozpoczęcia tego rajdu.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony jest 29 maja wraz z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. W ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa wzięło udział ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska. Podczas misji poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych.˙(PAP)

PAP (Autor: Monika Zdziera, Mieczysław Rudy)/gr