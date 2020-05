Ekologia w praktyce. Uber zniszczył tysiące rowerów!

W USA Uber zdecydował o zniszczeniu dziesiątek tysięcy rowerów elektrycznych. Jak donoszą amerykańskie media i użytkownicy Twittera, dzielący się zdjęciami i filmami z procesu utylizacji, czy recyklingu rowerów, zamiast przekazać rowery dalej za darmo, albo za ułamek ceny, postanowiono je zniszczyć

Decyzję o pozbyciu się pojazdów Uber podjął w związku z kiepską sytuacją jednej z jego firm. W pogrążających się w kryzysie Stanach Zjednoczonych sprawa wywołała poruszenie.

Niszczone rowery należały do firmy Jump, którą Uber kupił w 2018 roku za 200 mln dolarów. Było dobrze, póki biznes rósł. Startup stawiający na jednoślady planował wtedy dalszą ekspansję. Wybuchła jednak pandemia, która uderzyła m.in. w transport. W ramach niedawnej transakcji z firmą Lime Uber przekazał jej Jump. Lime również boryka się teraz z problemami - zwolnił większość pracowników - i przyjął tylko część floty. Reszta rowerów powędrowała do niszczarek.

Dlaczego z rowerami postąpiono inaczej? Przedstawiciel Ubera przekonywał, że jego firma sprawdzała opcję przekazania rowerów w ramach darowizny, ale na drodze stanęły kwestie bezpieczeństwa, infrastruktury do ładowania, konserwacji oraz odpowiedzialności. Ostatecznie zdecydowano się na „recykling”. ‘

Lime nie skomentował tej sprawy, chociaż jeszcze niedawno zapowiadał, że będzie bardziej eko i zredukuje ślad węglowy.

Jednoślady trafiały na ulice, by umożliwić szersze zmiany – to miał być tani i ekologiczny transport. Teraz z pewnością by się przydał, bo dziesiątki milionów Amerykanów pozostają bez pracy i szukają oszczędności. O ekologii nie ma nawet sensu pisać – niszczenie pojazdu, który nadaje się do użytku, powinno być sztandarowym przykładem tego, jak nie wprowadzać w życie idei zrównoważonego rozwoju - komentuje portal Green-News.pl