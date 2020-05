Mazury powoli wracają do turystycznego życia

Na Mazurach pojawili się turyści. W najbliższy długi czerwcowy weekend wolne są już tylko pojedyncze pokoje. Znalezienie wolnych miejsc na lipiec i sierpień także jest niełatwe.

Przyznał, że ruch turystyczny przybiera na sile, podobnie jak w poprzednich latach, w weekendy.

Wtedy portowe knajpy są pełne ludzi, ich właściciele przyznają, że jest nadzieja na to, by odrobić to, co stracili na początku maja - dodał Jatkowski.