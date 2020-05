Zaskakujące efekty pracy zdalnej. "Świat zmieni się po COVID-19"

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu firmach, by pracownicy przeszli na tryb pracy zdalnej. Jak to wygląda w jednej z największych firm konsultingowych? „zadziwiła nas liczba spraw, jakie da się załatwić na odległość” - zaznaczył Szef Accenture na Europę Jean-Marc Ollagnier w rozmowie dla „Le Figaro”.

Pracę zdalną praktykowaliśmy już wcześniej, ale nowością była jej masowość. Były narzędzia cyfrowe, które mimo napięcia dobrze się spisały, a jednak zadziwiła nas liczba spraw, jakie da się załatwić na odległość. Rozpoczęcie nowych projektów, podpisanie nowych kontraktów, zainstalowanie nowych serwisów dla klientów. Mimo izolacji sanitarnej w ciągu tygodnia umożliwiliśmy 1,2 mln pracownikom brytyjskiej służby zdrowia posługiwanie się Microsoft Teams, usługą internetową zawierającą zestaw narzędzi do pracy zespołowej - wskazuje przedstawiciel Accenture.

Ollagnier zauważył też, że wśród jego pracowników z telepracy zadowolonych było 75 proc., a 57 proc. uznało, że byli bardziej wydajni.

Coraz więcej badań wskazuje na to, że nawet jeżeli pandemia ustąpi, to świat zbyt szybko nie wróci do poprzednich norm. Jeżeli w ogóle. Chociażby z badań Accentur wynika, że podczas izolacji sanitarnej 20 proc. zakupów w internecie dokonanych zostało przez konsumentów, którzy nigdy przedtem tego nie robili. A to tylko jeden z przykładów.

Podobne zmiany można zauważyć w polskim odpowiedniku - EY Polska.

Jednak obecna sytuacja i jej skala jest zupełnie bez precedensu. Te wcześniejsze doświadczenie były bardzo pomocne w tym, jak dobrze udało nam się przejść w tryb pracy zdalnej. Praktycznie z dnia na dzień przekierowaliśmy niemal 3 tysiące osób do pracy spoza biura. Byliśmy więc systemowo przygotowani, że nie musimy każdego dnia zajmować miejsca przy biurku - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Paweł Tynel, partner, chief operating officer, Ernst&Young. Jestem przekonany, że świat po COVID się zmieni. Nie będziemy pracować cały czas tak jak teraz, ale powrotu do sytuacji sprzed marca 2020 też nie będzie - dodaje.

Czytaj też: Studenci będą studiować zdalnie

KG/Wirtualne Media