USA: Kolejne miasta wprowadzają godzinę policyjną

Władze Los Angeles, Filadelfii i Atlanty ogłosiły w sobotę wprowadzenie nocnej godziny policyjnej. „To konieczne, aby przywrócić spokój” - powiedział burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. W wielu miastach USA trwają protesty po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda.

Burmistrz Los Angeles poinformował, że godzina policyjna będzie obowiązywała od 20 do 5.30 (czasu lokalnego).

Wcześniej policja w Los Angeles podała, że poprzedniej nocy doszło w mieście do „wielkich i gwałtownych protestów”, podczas których aresztowano ponad 500 osób.

Zarzewiem zamieszek stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George’a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.

W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda „Nie mogę oddychać” stały się głównym hasłem protestów.

W czasie protestów po zabiciu Floyda śmierć poniosły już trzy osoby - w Detroit, Oakland i Minneapolis.

Czytaj też: Starcia demonstrantów z policją przed Białym Domem

PAP/kp