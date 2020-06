W Niemczech nowe zakażenia

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 333 do 181 815 - poinformował w poniedziałek rano Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8511.

W niedzielę rano RKI informował o 286 zakażeniach oraz 11 zgonach wśród osób, które przechodziły Covid-19.

Podane przez Instytut Roberta Kocha (RKI) w poniedziałek szacunki wskazują, że Niemcy zdołały poradzić sobie z epidemią. Jeszcze pod koniec marca - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech nawet do 6830 osób z rozpoznanym Covid-19.

PAP/ as/