Od dziś polatamy!

W poniedziałek ruszają pasażerskie połączenia lotnicze; na razie można latać po kraju. Rejsy wznawia PLL LOT, który ok. godz. 7. wystartuje z Warszawy do Szczecina. Pasażerów obowiązują nowe wytyczne dot. bezpieczeństwa w tym m.in. pomiar temperatury, czy obowiązek noszenia maseczek.

Uruchomienie lotów wiąże się z nowymi wytycznymi dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

Nowe zasady, o których poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego, zostały przygotowane po długiej analizie, na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz naszego Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Zgodnie z wytycznymi na lotniskach są prowadzone pomiary temperatury pasażerów przy wejściu do terminali. Do terminala mogą wejść tylko pasażerowie z biletami. ULC zachęca ponadto, by - jeśli to możliwe - odprawić się on-line.

Na lotniskach obowiązuje również dystans społeczny, rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba nosić maseczkę. Ograniczone jest korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni. Nowością jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Z kolei lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, są zainstalowane ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk zostali zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale mają być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Na pokładach samolotów personel ma nosić maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot; maseczki należy zmieniać się co cztery godziny.

W samolotach - jak dodano - zostaje ograniczony serwis pokładowy, tak by maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą. Napoje i przekąski będą serwowane w indywidualnych opakowaniach. Pasażerowie mają do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego przed lądowaniem - wskazano.

Samoloty PLL LOT na razie będą latać do 8 miast. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zostały zawieszone m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze.

Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty, w tym krajowe, i zaczął realizować akcję „Lot do domu”, w ramach której specjalnymi rejsami do Polski sprowadzono ponad 55 tys. rodaków przebywających za granicą.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. W odniesieniu do lotów krajowych, zakaz ten obowiązywał do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2020 r.

