Nie oszczędzamy na dzieciach. Ile wydajemy na wychowanie?

Koszt wychowania jednego dziecka do 18. roku życia to ponad 250 tys. zł, zdaniem 24 proc. badanych w grupie posiadających dzieci, zaś 18 proc badanych twierdzi, że koszty te kształtują się w wysokości od 201 do 250 tys. zł, wynika z badania przeprowadzone na zlecenie Centrum im. Adama Smitha „Koszty wychowania dzieci w Polsce”.

Wśród osób posiadających dzieci 23 proc. uważa, że koszty wychowania dzieci do uzyskania dorosłości to zakres od 151 tys. do 200 tys. zł, 19 proc. umiejscawia je w przedziale od 101 tys. zł do 150 tys. zł, 12 proc. - poniżej 100 tys. zł, 4 proc. badanych - poniżej 50 tys. zł.

Respondenci ocenili ogólnie koszty wychowania dzieci w Polsce do 18. roku życia jako bardzo wysokie i wysokie, odpowiednio 32 proc. i 48 proc. z nich w grupie posiadających dzieci.

Badanie przeprowadzone w grupie wszystkich badanych wykazało, że 46 proc. respondentów uznało, że koszty wychowania dzieci w Polsce są raczej wysokie, 29 proc. - bardzo wysokie.

W pytaniu o plany posiadania dzieci 49 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 35 proc. - przecząco.

Bazując na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) koszt wychowania dziecka w Polsce przez dwójkę rodziców (w modelu rodziny 2+1) do 18 roku życia wg danych z III kw. 2019 r. wynosił 250,4 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4 proc., a w porównaniu do 2014 r. o 18,5%”- podał CAS. Koszt wychowania 1 dziecka do 18. roku życia w rodzinie 4-osobowej (w modelu 2+2) wg danych za III kw. 2019 r. wyniósł 205,9 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4 proc., a w porównaniu do 2014 r. o 16,5 proc.. Koszt wychowania jednego dziecka do 18 r. ż. (przy dwójce dzieci w rodzinie) jest niższy o 17,8% niż koszt wychowania dziecka, które jest jedynym dzieckiem w rodzinie”, podano także.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-19 maja 2020 dla Centrum im. Adama Smitha na panelu Ariadna metodą CAWI. Próba ogólnopolska licząca N=1 061 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

