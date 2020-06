Do dziś trzeba złozyć PIT. Są też inne ważne terminy!

- Ministerstwo Finansów przypomniało, że w poniedziałek upływa czas rozliczenia PIT za 2019 r. Ze względu na epidemię koronawirusa termin rozliczenia PIT-ów przedłużono o miesiąc. W czerwcu warto też pamiętać o innych terminach. Nie dotyczą one fiskusa, ale ZUS i Tarczy Antykryzysowej

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. Jak podkreślało MF, ponieważ przedłużony o miesiąc termin - do 31 maja - przypadał w niedzielę, to upływa on następnego dnia roboczego, tzn. w poniedziałek, 1 czerwca. Dłuższy termin dotyczy wszystkich typów zeznań rocznych.

Według ministerstwa przedłużenie o miesiąc terminu na złożenie deklaracji PIT było istotne szczególnie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie są one bowiem rozliczane automatycznie przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT, muszą samodzielnie wypełnić deklarację, wysłać ją - elektronicznie bądź tradycyjnie - i rozliczyć podatek.

O czym jeszcze trzeba pamiętać w czerwcu?

Przedsiębiorcy w związku z kryzysem koronawirusa nie musieli od marca do maja odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to był jeden z ważnych elementów Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym 10 czerwca też nie muszą tego zrobić (to termin płatności za poprzedni miesiąc).

Tarcza Antykryzysowa wprowadzona przez rząd pozwala na zwolnienie ze składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jednak nie jest to automatyczne - trzeba konicznie złożyć do ZUS wniosek.

Firmy, w tym samozatrudnieni mają na to czas do 30 czerwca 2020 roku.

Można drogą elektroniczną, poprzez platformę PUE ZUS.

Wniosek może być złożony także osobiście w placówce ZUS. Wystarczy go wrzucić do skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS. Można także wysłać wydrukowany i wypełniony wniosek pocztą.

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie. Firma dostanie informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub przesłana zostanie ona za pośrednictwem poczty.

