Prezydent podziękował Polonii za odnowienie pomnika Kościuszki

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezesem Polish Slavic FCU i podziękował amerykańskiej Polonii za natychmiastową reakcję i inicjatywę odnowienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie.

W trakcie nocnych zamieszek w Waszyngtonie zdewastowany został pomnik Tadeusza Kościuszki usytuowany przed Białym Domem. Cokół pomnika zamalowano antyprezydenckimi i antyrasistowskimi napisami.

Polish Slavic Federal Credit Union na swoim oficjalnym koncie na Twitterze poinformowała w poniedziałek o podjęciu inicjatywy w sprawie odnowienia pomnika Kościuszki.

Polish Slavic FCU, podobnie jak i cała Polonia, jest głęboko poruszona faktem zniszczenia pomnika gen. Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. W duchu pamięci o Bohaterze Obojga Narodów, PSFCU zobowiązuje się do przywrócenia pomnika do stanu poprzedniego - czytamy we wpisie.