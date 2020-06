Gliński: Suwerenność i patriotyzm gospodarczy to racja stanu Polski

Suwerenność i patriotyzm gospodarczy to po prostu racja stanu Polski i o tym mówi wyraźnie nasz kandydat na prezydenta, obecny prezydent Andrzej Duda - podkreślił w poniedziałek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Suwerenność gospodarcza i patriotyzm gospodarczy to jest po prostu racja stanu Polski i o tym mówi wyraźnie nasz kandydat na prezydenta, obecny prezydent Andrzej Duda. My to zapewnimy. Jesteśmy wiarygodni, bo od czterech i pół roku realizujemy swoje zapowiedzi. I to jest jedyny dobry, sensowny program dla Polski. Program odważny, ale oczywisty i zapewniający najlepszą przyszłość dla polskich rodzin - powiedział Gliński w poniedziałek podczas wywiadu na antenie TVP 3 Łódź.

Wicepremier odniósł się w nim do swojego niedawnego wpisu na Twitterze, dotyczącego opozycyjnych kandydatów na prezydenta: „Pamiętajmy, że są to naprawdę ludzie, którzy chcą lotniska w Berlinie, a nie w Warszawie”. Podkreślił, że program realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Andrzeja Dudę oparty jest na dążeniu do zwiększenia suwerenności Polski.

To jest program, który stara się o zwiększenie zakresu suwerenności Polski we wszystkich wymiarach - także gospodarczym, komunikacyjnym czy energetycznym. Bez tego żadna wspólnota polityczna, żadne państwo nie może zapewnić swoim obywatelom godnego, wysokiego poziomu życia. Musimy dbać o nasze interesy, także jeśli chodzi o komunikację, dlatego Centralny Port Komunikacyjny jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego Polski i my będziemy go budowali, bo Polacy po prostu potrzebują tego rozwoju, tak jak wielu innych inwestycji, które są w tej chwili realizowane - oświadczył Gliński.

Mówiąc o obecnej sytuacji w kulturze, zauważył, że jest ona jedną z pierwszych ofiar koronawirusa - jeśli chodzi o branże gospodarcze.

Wszędzie na świecie kultura była zamykana jako pierwsza i będzie otwierana jako ostatnia. To wynika z tego, że kultura odwołuje się do widowni i jest prezentowana w wielkich audytoriach. Niestety, w związku z tym wiele instytucji i imprez kulturalnych musieliśmy zamrozić - zaznaczył.

Gliński przypomniał, że rząd otworzył kilkanaście - a licząc jeszcze rozwiązania w tarczach antykryzysowych, nawet kilkadziesiąt - możliwości wsparcia dla ludzi kultury i przedsiębiorstw działających na polu kultury, dla instytucji i organizacji pozarządowych. Zdaniem wicepremiera bardzo szybko zorganizowany został program „Kultura w sieci”, który przez kilka miesięcy był jedyną formą tworzenia i oferowania kultury.

W ramach tego programu w dwóch jego obszarach - stypendiów indywidualnych i grantów dla instytucji - rozdzieliliśmy łącznie 80 mln zł na ok. 3,4 tys. grantów i projektów. Główna pomoc to jednak tarcza antykryzysowa i program zapomóg socjalnych, po które zgłosiło się ponad 4 tys. osób działających w obszarze kultury.(…) Specjalnie zadbaliśmy o organizacje pozarządowe, aby były traktowane na równi z przedsiębiorstwami. Z kolei w trzeciej tarczy wprowadziliśmy rozwiązania dla pomników i miejsc dziedzictwa światowego UNESCO. W tej chwili wprowadzamy dodatkowe wsparcie dla narodowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury - pod pewnymi warunkami - wyjaśnił Gliński.

Wicepremier przytoczył opinię, że tarcze antykryzysowe w Polsce są oceniane jako jedno z najlepszych tego typu rozwiązań na świecie. Dodał, że dzięki nim już ponad 60 mld zł trafiło do przedsiębiorstw i pracowników w Polsce - także z sektora kultury.

Udało się nam opanować dwa wymiary kryzysu - zdrowotny i gospodarczy. Panujemy nad sytuacją - zaznaczył.

