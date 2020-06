Maląg: 60 mld zł trafiło do firm na ochronę miejsc pracy

Naszym głównym celem jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników; na ten cel przekazaliśmy firmom już około 60 mld zł - poinformowała we wtorek minister pracy Marlena Maląg. Dodała, że o wsparcie zawnioskowało dotąd 5 mln przedsiębiorców.

Szefowa MRPiPS podczas konferencji prasowej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podsumowała dotychczasowe funkcjonowanie „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej”. Przypomniała, że jej instrumenty przede wszystkim mają na celu ochronę miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników. „Zależy nam na utrzymaniu firm, abyśmy mogli wrócić od normalności” - dodała.

Maląg poinformowała, że na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono do tej pory około 60 mld zł. Przypomniała, że „tarcza antykryzysowa” obejmuje m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zwolnienia ze składek i świadczenie postojowe. „Od początku w ramach tarczy antykryzysowej przekazaliśmy już prawie 15,3 mld zł” - powiedziała minister.

Dodała, że o dofinansowania w ramach tarczy zawnioskowało dotąd ponad 5 mln przedsiębiorców. Podkreśliła, że realizacja instrumentów w kraju przebiega sprawnie.

Minister przekazała, że na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 1 czerwca przyznano 4,3 mld zł. „Tylko w ramach tego instrumentu rząd wpiera każdego dnia już prawie 1 mln pracowników” - podkreśliła.

Poinformowała, że dużym zainteresowaniem cieszą się także pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - o to wsparcie zawnioskowało dotąd ponad 1,5 mln osób. „Dla nas jest bardzo ważne, aby to wsparcie zostało przekazane jak najszybciej. (…) Realizacja tego zadania w skali kraju wynosi ponad 69 proc. Wypłacono 1,1 mln pożyczek na kwotę prawie 5,5 mld zł” - powiedziała Maląg.

Przypomniała, że pożyczka jest umarzana, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Szefowa MRPiPS przekazała ponadto, że ZUS wypłacił już 2 mld zł w ramach świadczenia postojowego. Dodała, ze ZUS na bieżąco realizuje także zwolnienie mikrofirm ze składek na 3 miesiące (marzec-maj).

Z kolei wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podsumował dotychczasową realizację „tarczy antykryzysowej” na Mazowszu. Zaznaczył, że na ogólnie 4,31 mld zł w skali kraju - 452,1 mln zł to wsparcie dla tego regionu. „Przekłada się to na 103 tys. miejsc pracy na Mazowszu, to jest ogromne wsparcie dla zagrożonych bezrobociem” - zaznaczył.

Dodał, że świadczenia postojowe realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku Mazowsza opiewają na ponad 300 mln zł i dotyczą 154,3 tys. osób. „I wreszcie pożyczki (…) na ogólną kwotę 5,5 mld zł w skali kraju, na Mazowszu mamy do dyspozycji 658,6 tys. zł, liczba przyznanych pożyczek na Mazowszu, to już ponad 130 tys. zł” - wskazał.

Podkreślił, że w tej kwestii niestety Mazowsze nie wypada najlepiej. „Liderzy rankingu pożyczek dla mikroprzedsiębiorców osiągają ponad 85 proc. zrealizowanych już zadań i niestety, jeśli chodzi o Mazowsze, ta sytuacja nie wypada najlepiej” - powiedział.

Jak wyjaśnił, są takie powiaty w województwie mazowieckim, w których realizacja tego zadania wynosi nawet 100 proc. i nie ma tam żadnych opóźnień. „Tak jest na przykład w Gostyninie, tak jest w Makowie Mazowieckim” - wyliczał. Jak dodał, są to powiaty, gdzie praktycznie nikt nie czeka, „składa się wniosek i on jest realizowany praktycznie od ręki”. „Niestety, tak nie jest w jednym właściwie miejscu na Mazowszu, to jest Warszawa” - powiedział Radziwiłł.

Zwrócił uwagę, że „na dzień wczorajszy, odsetek wykonanego zadanie jest tylko na poziomie 26 proc.”. „I to właśnie ta liczba zaniża naszą statystykę mazowiecką” - powiedział. „Muszę powiedzieć, że to jest - powiedziałbym - przykry aspekt tej statystyki, dotyczy największego miasta w Polsce” - dodał. „Na 114 tys. wniosków złożonych przez mikroprzedsiębiorców w Warszawie, nadal nierozpatrzonych jest 85 tys. wniosków” - zaznaczył wojewoda mazowiecki.

Przyznał, że realizacja wniosków to potężne wyzwanie, któremu warszawski urząd pracy musi sprostać. „A jeśli sobie z tym nie radzi, to urząd miasta Warszawy, prezydent Warszawy, powinni wesprzeć te działania tak, żeby natychmiast te pieniądze trafiły do tych mikroprzedsiębiorców” - podkreślił Radziwiłł.

„Tarcza antykryzysowa” opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej” wyniesie ponad 312 mld zł.

