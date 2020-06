Startup: Moda może być odpowiedzialna

Branża modowa zużywa rocznie 90 mln ton tekstyliów, z czego około 20 mln ton trafia na śmietnik. Dlatego walkę z tym zjawiskiem podejmuje coraz więcej organizacji czy startupów, którym nie są obojętne losy naszej planety. Jednym z nich jest startup powear.me, który biorąc pod uwagę fakt, że obecnie więcej czasu spędzamy w domach, pragnie zachęcić do uporządkowania szaf i podjęcia działań zgodnych z ruchem less waste (ang. mniej marnotrastwa)

Przemysł tekstylny jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko sektorów gospodarki, ale poziom wiedzy na temat zrównoważonej mody jest wciąż niewystarczający. W ostatnich latach można zauważyć silnie rozwijający się trend mody z drugiej ręki. Rozwiązania tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno z powodów ekologicznych, jak i ekonomicznych. Samsung Inkubator to przestrzeń, w ramach której zaproszone do współpracy startupy mają szansą realizować pomysły z zakresu odpowiedzialności społecznej, takie jak walka z ubóstwem, ochrona środowiska czy zrównoważony transport.

Jak wynika z raportu pt. „Czy ekologia jest w modzie”[1] przemysł tekstylny emituje 1,2 mld ton CO2 rocznie i jest drugim – po rolnictwie – najbardziej zanieczyszczającym wodę sektorem gospodarki. Jednak tylko 37 proc. respondentów wskazało sektor modowy i odzieżowy jako szkodliwy dla środowiska. Odrobinę bardziej optymistycznie przedstawiają się wyniki odnośnie kupowania w second-handach. Już dzisiaj są one popularną alternatywą dla tradycyjnych zakupów odzieżowych, a 83 proc. badanych zadeklarowało, że chciałoby, aby to był okazjonalny, dodatkowy lub główny sposób kupowania ubrań.

Dlatego swoją odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów zaproponował startup powear.me, rozwijający second hand online oraz społeczność miłośników mody z drugiej ręki. Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby, które chcą sprzedać swoje ubrania, jak i ci, którzy chcą je kupić. Jeśli chcesz się pozbyć jakiegoś ubrania, możesz oddać je do serwisu, a powear.me zajmie się sprawdzeniem, sfotografowaniem, przygotowaniem i obsługą sprzedaży. 70% kwoty uzyskanej ze sprzedaży danego ubrania trafia do zbywcy lub na wybrany cel charytatywny. Serwis powstał w trosce o ograniczenie nadmiernego konsumpcjonizmu i zredukowanie ilości odpadów tekstylnych. Startup wokół platformy sprzedażowej pragnie zbudować silną społeczność, aby dzięki niej przyczynić się do dłuższego obiegu wytworzonej odzieży.

W związku z trwającym kryzysem epidemiologicznym i faktem, że więcej czasu spędzamy w domach, startup powear.me zachęca rodziców obserwujących ich profil na Facebooku i Instagramie, aby do sprzątania szaf zabrali się wraz ze swoimi dziećmi. Przedsiębiorcy zaproponowali kilka pomysłów, dzięki którym porządki odzieżowe mogą być pretekstem do świetnej zabawy – jak na przykład zorganizowania pokazu mody czy kreatywnych przebieranek. Może to być także dobry moment do wprowadzenia w życie zasad less waste, zakładających ograniczenie ilości generowanych odpadów.

Być może sam pomysł na second hand online nie jest nowością, ale największą motywacją podjęcia przez nas takiej inicjatywy jest troska o naszą planetę. Jednocześnie chcemy odciążyć klientów w czyszczeniu swoich szaf poprzez przeprowadzenie za nich procesu wystawiania ubrań i wsparcie w ich sprzedaży. Tym bardziej, że w obecnej sytuacji spędzamy więcej czasu w domu i warto jest wykorzystać ten moment na przejrzenie zawartości swoich półek z ubraniami – powiedział Andrzej Ogonowski, CMO powear.me.

Startup może rozwijać swoje działania pod skrzydłami Samsung Inkubator Białystok. Dzięki otrzymanemu wsparciu, przedsiębiorcy mają szansę rozwinąć swój sklep internetowy oraz przeprowadzić kampanię mającą na celu zmianę postaw społecznych wobec przemysłu tekstylnego.

W programie Samsung Inkubator stawiamy na wspieranie innowacji odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Nasza firma, jako lider na rynku nowych technologii, przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnej konsumpcji już na etapie projektowania urządzeń. Cieszymy się, że możemy wesprzeć takie rozwiązanie jak powear.me, które działa w duchu eco-fashion – powiedziała Magdalena Olborska, CSV and Partnership Manager w Samsung Electronics Polska.

W ramach programu Samsung Inkubator Białystok swoje pomysły mogą realizować startupy, których celem jest stworzenie rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata. To pierwsze tego typu miejsce na świecie, w którym w bezpłatnej przestrzeni przedsiębiorcy mają szansę realizować pomysły, określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inkubowane startupy pracują tam już nad rozwiązaniami z zakresu wspólnej konsumpcji i ekonomii współdzielenia, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska czy zdrowia psychicznego. Startupy mogą liczyć na wsparcie ekspertów i rozwój swoich inicjatyw przy zachowaniu pełnych praw do pomysłów. Partnerami Samsung Inkubator Białystok są Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.