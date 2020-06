Hack4Change na rzecz klimatu, środowiska i zdrowia

Walka na rzecz ochrony planety musi być wysiłkiem każdego z nas. Jeszcze lepiej, gdy do wspólnego wysiłku wykorzystamy technologię. To element wspólny inicjatywy Marka Kamińskiego Power4Change i programu Microsoft AI for Earth

Łączymy siły podczas hackathonu Hack4Change, przestrzeni wspólnego działania na rzecz środowiska i naszej planety. Microsoft włączy się do wirtualnej wyprawy Marka Kamińskiego dookoła świata – Power4Change HUMAN EXPEDITION, wykorzystując do tego najnowocześniejsze rozwiązania AI.

Nasza planeta jest w niebezpieczeństwie – alarmują twórcy hackathonu, a wśród kluczowych zagrożeń wymieniają zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne i pandemię. Czy w rozwiązaniu tych problemów mogą pomóc technologie? Na to właśnie liczą organizatorzy, którzy do wydarzenia zaprosili innowatorów, programistów, grafików, UX designerów i każdego, komu bliska jest idea walki z kryzysem klimatycznym z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań. Polski oddział Microsoft również włączył się w tę inicjatywę.

Organizatorzy hackathonu planują skoncentrować się na trzech ścieżkach tematycznych wyznaczonych przez podróżnika Marka Kamińskiego. Każda ścieżka odzwierciedla ważną ideę i wyzwanie. Singularity - to rozwój nowych technologii i szanse jakie niesie za sobą wykorzystanie ich dla dobra środowiska. Sustainability - kładzie nacisk na rozważne korzystanie z zasobów naszej planety. Social Empowerment zwraca uwagę na człowieka jako część natury.

Bardzo doceniam, że jako Mentor i pomysłodawca mogę być częścią wyjątkowego wydarzenia, jakim jest hackaton Hack4Change. Będę obecny przez cały czas jego trwania i postaram się wspierać uczestników w oparciu o Metodę Biegun i własne doświadczenia. Jestem przekonany, że używając technologie Microsoftu wykreujemy ciekawe rozwiązania, aby zmieniać świat na lepsze. Od zawsze wspieram hackatony i uważam, że nie potrzeba wielkich zespołów do tworzenia skutecznych rozwiązań. Cieszę się, że razem możemy hackować przyszłość! – przekonuje Marek Kamiński, pomysłodawca projektu Power4Change, którego jednym z elementów jest hackathon Hack4change.

W maju 2020 roku Marek Kamiński rozpoczął wirtualną wyprawę dookoła świata – Power4change HUMAN EXPEDITION. Gdy tylko sytuacja na świecie wróci do normy, zrobi to także w rzeczywistości. W podróży będzie mu towarzyszyć robotka NOA. W ramach wyprawy człowiek i robot wspólnie okrążą świat podróżując elektrycznym kamperem. Przejadą przez 20 krajów, przemierzą ponad 30 tysięcy kilometrów i przekroczą dwa oceany, rozpoczynając i kończąc swoją podróż w Londynie.

W trakcie hackathonu uczestnicy połączą swoje siły w ramach interdyscyplinarnych zespołów, które będą wspólnie pracować nad prototypami proekologicznych urządzeń i aplikacji. Do dyspozycji uczestników będzie również grono mentorów – ekspertów z różnych dziedzin technologii, nauki i biznesu, z których wiedzy i doświadczenia będą mogli skorzystać.

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że korzyści płynące z otaczającej nas technologii są możliwe dzięki sztucznej inteligencji. Odpowiednio wyuczone algorytmy pomagają w zrozumieniu zmian klimatycznych czy przewidywaniu katastrof naturalnych oraz zadbają o zagrożone gatunki zwierząt i ich otoczenie. Sztuczna inteligencja poprawia jakość naszego życia, czyniąc je – często w niezauważalny sposób – bardziej produktywnym, kreatywnym i bezpieczniejszym – mówi Wojciech Życzyński, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Microsoft realizuje program pod nazwą AI for Earth, w ramach globalnej inicjatywy AI for Good. Skupia się on na użyciu AI oraz uczenia maszynowego do poprawy warunków życia na Ziemi oraz utrzymania środowiska w jak najlepszym stanie. Był on również inspiracją dla polskich uczniów, którzy podczas „Godziny kodowania” organizowanej przez Microsoft mieli za zadanie napisać kod, który pomoże zapobiec pożarom lasów. Wszystko odbywało się w scenerii gry Minecraft: Education Edition.

Przykłady inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia, środowiska i planety z wykorzystaniem technologii można mnożyć. Dzięki potężnej mocy obliczeniowej naukowcy z Politechniki Śląskiej są w stanie przyspieszyć prowadzone analizy biomedyczne nawet 59 razy. Algorytmy AI stworzone przez stołeczne Telemedico wspierają lekarzy w ocenie prawdopodobieństwa właściwej diagnozy oraz pomagają w kierowaniu na właściwą diagnostykę i postępowanie terapeutyczne. Partner Microsoft, firma Clouds on Mars stworzyła aplikację, w której AI pozwala raportować i przewidywać poziom zanieczyszczenia w dwóch największych polskich miastach dotkniętych problemem smogu – Warszawie i Krakowie.

Chcemy pokazać, że AI może przynosić wyjątkowe korzyści społeczne i klimatyczne. W ten sposób zaczynamy lepiej rozumieć, że algorytmy mogą stać się naszym sojusznikiem w tworzeniu rzeczy przełomowych – dodaje Wojciech Życzyński.

Hackathon online będzie trwał 24 godziny. Rozpocznie się wirtualnym networkingiem 26 czerwca o godz. 17:00, a zakończy wyborem zwycięzców dzień później o godz. 18:00. Na wydarzenie można się zarejestrować za pośrednictwem strony Hck4Change: https://hack4change.tech/

mat. pras./ mk

CZYTAJ TAKŻE: Microsoft zainwestuje miliard dolarów w polską transformację