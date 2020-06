100 milionów złotych w dotacjach na walkę z wirusem

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór w nowym dotacyjnym konkursie na inwestycje w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do produkcji szczepionek, respiratorów, środków odkażających i przetwarzania danych i innych produktów leczniczych związanych z pandemią koronawirusa. Nasz Funduszowy Pakiet Antywirusowy uzupełniamy o kolejne środki z programu Inteligentny Rozwój, które wzmocnią Polską Tarczę Antywirusową.

Nowe środki uzupełnią ofertę, którą w programie Inteligentny Rozwój tworzą nabory dedykowane walce z koronawirusami. Dotacje w ogłaszanym konkursie wesprą infrastrukturę B+R niezbędną do udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Udostępniając kolejną pulę środków dla innowatorów, pomagamy w inwestycjach budujących polską tarczę antywirusową. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy zamierzają zainwestować w badania i rozwój, a zwłaszcza w przetwarzanie danych związanych z pandemią koronawirusa oraz w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do produkcji szczepionek, respiratorów, środków odkażających i innych produktów leczniczych - mówi wiceminister Anna Gembicka, odpowiadająca w MFiPR za program Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków przeznaczony jest dla firm planujących budowę lub unowocześnienie infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Dofinansowanie otrzymają:

• produkty lecznicze, w tym szczepionki, i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynnych i surowców;

• wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce;

• środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji;

• narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 31 lipca br. Planowany budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych. Dotacja umożliwi maksymalne dofinansowanie projektów do 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy realizacja projektu zakończy się w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy, wsparcie może wynieść nawet 90%.

Ogłoszenie: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-88/

MFiPR/ as/