Dotacja na bieżącą działalność z specustawy funduszowej

Rada Ministrów przyjęła pod konic marca tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

Jakie rozwiązania zawierają przepisy, kiedy będzie można składać wnioski i kto będzie mógł ubiegać się o dodatkowe środki - sprawdzał bezprawnik.pl

Fundusz ma być uzupełnieniem tarczy antykryzysowej – jednak środki będą pochodzić wyłącznie z funduszy i programów unijnych. Specustawa funduszowa ma mieć moc wsteczną – od 1 lutego 2020 r. Będzie obowiązywać do końca bieżącego roku.

Co istotne, specustawa i cały Funduszowy Pakiet Antywirusowy to nie tylko dotacja na bieżącą działalność gospodarczą (chociaż niewątpliwie dla wielu firm to właśnie ten aspekt będzie kluczowy). Przedsiębiorcy mają także zyskać możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii, wydłużenie terminów składania wniosków w różnego rodzaju konkursach o granty i dofinansowania czy wydłużenie terminów na poprawę złożonych już wniosków. Oprócz tego specustawa ma również umożliwić udzielanie ulg w spłacie należności, przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych czy zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej - czytamy w portalu.