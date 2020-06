Premier wystąpi o wotum zaufania

Prezydent Andrzej Duda po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim uzgodnili, by premier wystąpił do Sejmu o wotum zaufania. Ma to się odbyć jeszcze dzisiaj.

Prezydent chce pokazać, że Zjednoczona Prawica jest skonsolidowana i rząd ma mandat stabilnej większości do podejmowania działań w celu uniknięcia kryzysu – dowiadziała się 300POLITYKA od źródeł w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent namawiał premiera do stanięcia przed Sejmem ze wszystkimi argumentami, że plan walki z kryzysem przewyższa wszelkie dotychczasowe programy stymulowania gospodarki w czasach spowolnienia. Dodatkowo prezydent uznał, że w obliczu wotum nieufności składanych przez opozycję wobec poszczególnych ministrów i niedawnym sporze wewnątrz prawicy o sposób przeprowadzenia wyborów potrzebna jest manifestacja jedności.

Wniosek premiera o wotum zaufania udowodni stabilność większości parlamentarnej popierającej rząd; ma rozwiać mrzonki opozycji o możliwości przedterminowych wyborach parlamentarnych - twierdzą źródła PAP w kierownictwa PiS.

300polityka.pl, PAP/ mk