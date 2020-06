Ministerstwo Środowiska robi z lasów biomasę

Projekt przewidujący czasową zmianę definicji drewna energetycznego w ustawie o OZE, by zwiększyć podaż biomasy w czasie epidemii koronawirusa, przygotowało Ministerstwo Środowiska

Jak napisał resort środowiska w uzasadnieniu do proponowanych zmian, w związku z trwającą epidemią drewno pozyskane w lasach nie jest odbierane, a jego zapasy są obecnie duże, co grozi pożarami oraz rozwojem szkodliwych owadów. Ponadto - jak napisano w uzasadnieniu - w dobie zaistniałego kryzysu wywołanego chorobą COVID-19 i brakiem zainteresowania zakupem i odbiorem drewna przez branżę drzewną oraz brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna jako drewna energetycznego powodują, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskania drewna, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle powiązanej z lasami branży usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych. To z kolei - uzasadnia MŚ - skutkuje stratami dla Skarbu Państwa, którego majątkiem zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak również przyczynia się do zatrzymania pozyskania w lasach, co może skutkować bankructwem przedsiębiorstw w branży usług leśnych.

Wprowadzane przepisy mają - według MŚ - umożliwić zagospodarowanie zalegającego drewna i w konsekwencji uruchomienie prac sanitarnych związanych z pozyskaniem zasiedlonego surowca drzewnego.

W projekcie noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii przewidziano m.in., że za drewno energetyczne uznaje się: surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w˙wyniku˙procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego, a także produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie oraz odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z˙hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przepis ten ma charakter epizodyczny i ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r. do końca 2021 r.

(PAP)