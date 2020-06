Prezydent: Dzięki CPK Polska stanie się wielkim hubem gospodarczym

Nie mam wątpliwości, że nie tylko możemy wybudować Centralny Port Komunikacyjny, ale że musimy tę inwestycję zrealizować, to jest także nasza odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami Polaków - mówił w czwartek w Chełmie prezydent Andrzej Duda.

Duda przekonywał na spotkaniu z mieszkańcami, że CPK to „zupełnie nowa szansa, nowe otwarcie Polski w Unii Europejskiej i nowe otwarcie Polski w światowej gospodarce”. „To my staniemy się wielkim hubem gospodarczym, to u nas wyrosną, wierzę w to głęboko, wielkie centra logistyczne, takie jakie są koło wielkich europejskich i światowych lotnisk” - mówił Duda.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że nie tylko stać nas na to, żeby zrealizować tę inwestycję, że nie tylko możemy tę inwestycję zrealizować, ale że musimy tę inwestycję zrealizować, bo to jest także nasza odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami Polaków, żeby im zostawić Polskę jak najmocniejszą, jak najbardziej liczącą się, jak najpotężniejszą (…) nie wolno nam się przed tym cofać, my jesteśmy ambitnym narodem” - mówił prezydent.

Mówił, że również z ziemi chełmskiej zaplanowana jest jedna z linii kolejowych, która będzie prowadzić do Warszawy i do CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

PAP/kp