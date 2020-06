Mercedes w opałach. UOKiK wziął się za celebrytkę

Jessica Mercedes musi zwrócić pieniądze. Od tego UOKiK uzależnia dalsze działania. Lepiej nie oszukiwać, że towar jest polski, jeśli nie jest…

„Kupić tanio, sprzedać drogo”… no ale bez przesady i bez okłamywania klientów, że towar polski jest rzeczywiście polski! UOKiK czeka na wyjaśnienia od bardzo znanej modowej blogerki, która założyła taki biznes. Jessica Mercedes Kirschner to polsko-niemiecka blogerka modowa, autorka bloga modowego Jemerced, założycielka marki „Moiess” oraz, Veclaim”. To właśnie z marką Veclaim jest teraz problem. Celebrytka ma kłopoty po tym, jak wyszło na jaw, że tanie t-shirty sprowadzane z zagranicy sprzedaje jako polskie i za dużo wyższą kwotę.

UOKiK chce wiedzieć, ile osób kupiło ubrania, a także czy marka zwraca pieniądze tym, którzy poczuli się oszukani.

Wartość tego produktu była budowana na wizerunku, że jest tworzony od początku do końca w Polsce, a skoro nie jest, to możemy mówić o wadzie istotnej i m.in. dlatego żądamy, by przede wszystkim przedsiębiorca zwrócił pieniądze tym, którzy tego oczekują – mówił w programie „Money. To się liczy” prezes Urzędu Tomasz Chróstny, komentując tzw. aferę metkową. Czekamy na wyjaśnienia ze strony przedsiębiorcy, których zażądaliśmy w zeszłym tygodniu. Weryfikujemy, po pierwsze, jaka jest skala tego typu nieprawidłowości, czyli ile osób kupiło tego typu produkt, ale też na ile przedsiębiorca wywiązuje się z deklaracji, którą podjął, aby zwracać pieniądze tym konsumentom, którzy zostali wprowadzeni w błąd. Więc tutaj czekamy w jaki sposób ten, wcale nie duży, przedsiębiorca wywiązuje się z tych obowiązków - wyznał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK w programie „Money. To się liczy”.

Na razie celebrytka ogranicza się do robienia smutnych min na Instagramie oraz nazywania zawiedzionych klientów hejterami. Słowo „przepraszam” nie padło. W czasie pandemii COVID-19 apelowała, żeby wspierać polski przemysł i kupować u niej, ponieważ ma ludzi na utrzymaniu.

Jest córką Polki i Niemca. Urodziła się w 1993 w Niemczech, skąd po latach przeprowadziła się do Polski. W latach 2006–2009 uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulanek U.Rz. w Poznaniu. Rozpoznawalność zyskała dzięki założonemu przez siebie w 2010 blogowi o tematyce modowej Jemerced.com. W 2016 została mianowana „Kobietą roku” w kategorii „Ikona mody” według magazynu „Glamour”. Prowadziła własny kanał na YouTube, na którym publikowała wideorelacje z podróży i pokazów mody. Chętnie pisze o niej polski Vogue. Często gości na pokazach Fashion Week luksusowego domu modowego VITKAC.

Miała prawo wystawiać ciuchy nawet i za milion zł. Nie miała nednak prawa kłamać że produkowała je od początku do końca w Polsce. Każdemu przedsiębiorcy należy się kara za wprowadzanie ludzi w błąd. Przydałoby się sprawdzić poczynania innych… - komentują internauci.

Zapewne, jeśli UOKiK wejdzie na Instagram i przyjrzy się też innym celebrytom, może mieć zajęcie na długi czas.

mw, money.pl