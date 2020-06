Frankowicz prowadzący działalność gospodarczą nie musi spłacać kredytu

Spodziewamy się, że po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, by zakończył się on do końca 2017 r. Wówczas przedsiębiorcy płaciliby obniżone składki od 1 stycznia 2019 r - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.