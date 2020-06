Andrzej Duda w Sosnowcu o rozwijaniu nowoczesnego biznesu

- Modernizacja kraju, inwestowanie w najnowocześniejsze technologie, rozwijanie polskiego nowoczesnego biznesu to kierunki, które powinniśmy realizować - powiedział po wizycie w Laboratorium Genetycznym Gyncentrum w Sosnowcu (Śląskie) prezydent Andrzej Duda.

Prezydent odwiedził w piątek po południu Laboratorium Genetyczne Gyncentrum - jedno z wykonujących w woj. śląskim testy pod kątem koronawirusa. Ostatnio spółka Gyncentrum skorzystała z przyznanej przez zarząd woj. śląskiego unijnej dotacji - pod kątem zwiększenia wydajności badań.

Jak mówił w Sosnowcu prezydent, ta prywatna spółka „w czasie trudnym dla nas wszystkich, trudnym dla Polski, trudnym także dla Górnego Śląska, kiedy znalazły się tutaj w ostatnich tygodniach ogniska epidemii koronawirusa - ze wsparciem pana marszałka realizuje badania, testy i w ten sposób wspiera walkę z koronawirusem i ochronę zdrowia tutaj, na Górnym Śląsku”.

„Jestem bardzo wdzięczny pani prezes firmy, że zechciała przedstawić mi strukturę firmy i pokazać, jak wyglądają laboratoria. (…) Rzeczywiście, jest to niezwykle nowoczesna firma i jestem zbudowany, że dzisiaj tutaj, w tej aglomeracji, mogłem zobaczyć w ciągu dosłownie kilku godzin dwie firmy, które poruszają się w obszarze najnowocześniejszych technologii” - zaznaczył Duda.

Nawiązując do wcześniejszej wizyty w firmie APA w Gliwicach, zajmującej się automatyką przemysłową i systemami zarządzania budynkami, prezydent relacjonował, że zobaczył zachwycające technologie, które choć w większości są jeszcze kwestią przyszłości, wraz z rozwojem tzw. internetu rzeczy będą coraz częściej używane w domach, firmach czy miejscach użyteczności publicznej.

„Jest to ultranowoczesny biznes tu, na Górnym Śląsku, z czego ogromnie się cieszę i z czego wszyscy Górnoślązacy z pewnością mogą być ogromnie dumni” - uznał Duda.

A teraz te bardzo nowoczesne laboratoria, w których zatrudnionych jest mnóstwo młodych ludzi, absolwentów biotechnologii, diagnostyki, którzy tutaj prowadzą badania, doskonalą się, a przede wszystkim - dzięki porozumieniu pana marszałka z firmą - teraz współpracują w walce z koronawirusem. To bardzo pozytywny przykład współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym” - pochwalił prezydent. Jeżeli mówimy o rozwoju Polski nowoczesnej, jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy ambitni i chcemy, żeby nasze firmy rozwijały się w zakresie najnowocześniejszych technologii, żeby nad najnowocześniejszymi technologiami prowadziły badania i żeby korzystać z tych najnowocześniejszych urządzeń, jakie tylko można osiągnąć w przestrzeni światowej - to to są bardzo dobre tego dwa przykłady i cieszę się, że mogłem te dwie firmy odwiedzić” - zadeklarował.

Andrzej Duda nawiązał też do swojej wcześniejszej wizyty tego dnia w Bytomiu, gdzie uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a także wręczył 35 promes na zakup pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. śląskiego. Jak zaznaczył, to m.in. uhonorowanie strażaków ochotników - w procesie modernizacji polskiej straży pożarnej.

Myślę, że to jest ten kierunek, który powinniśmy realizować: właśnie modernizacja kraju, właśnie inwestowanie w najnowocześniejsze technologie, rozwijanie polskiego nowoczesnego biznesu” - zaakcentował. Śląsk, zwłaszcza Górny Śląsk, staje się takim symbolem przemian przemysłowych. Z wielką radością patrzę na to, jak wiele nowych, nwooczesnych firm i instytucji powstaje właśnie tutaj. Widać tę ogromną ambicję, determinację, która, chciałbym, żeby tutaj była kontynuowana” - stwierdził Duda.

Zapewnił, że jako prezydent RP będzie dokładał wszelkich starań, „aby rozwój ten mógł spokojnie postępować i aby działo się to z pożytkiem dla mieszkańców województwa, dla samego województwa, ale także dla Rzeczypospolitej”.

Występujący z prezydentem na briefingu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił, że obecność Dudy na Górnym Śląsku i Zagłębiu pokazuje jego stałą łączność z ich mieszkańcami. Podkreślił też współpracę prezydenta z rządem.

Dzięki tej współpracy my, na poziomie regionalnym, możemy realizować takie zadania (jak wsparcie Gyncentrum - PAP); dzięki podpisaniu ustawy covidowej, która wsparła i umożliwiła szybką ścieżkę, możemy wydawać środki efektywnie” - wyjaśnił Chełstowski.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum należy do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W ostatnich dniach zarząd woj. śląskiego poinformował o dofinansowaniu projektu z regionalnego programu operacyjnego woj. śląskiego, związanego ze zwiększeniem dostępności wykonywanych tam badań diagnostycznych w kierunku wykrywalności COVID-19

W unijnym projekcie kupiono wysokoprzepustową automatyczną stację do izolacji kwasów nukleinowych, standaryzującą proces diagnostyczny, co przyspiesza jego przebieg i ogranicza do minimum ryzyko błędów. Dzięki temu liczba możliwych do wykonania dziennie testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w sosnowieckim laboratorium wzrosła do 2,5 tys. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 1,2 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu 1 mln zł.

Spółka Gyncentrum zajmuje się także leczeniem niepłodności. Jest m.in. jednym z czterech realizatorów programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

