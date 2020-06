Pielgrzymowanie w dobie koronawirusa

Dwa metry odległości między pątnikami, maseczki i obowiązkowe osobiste środki dezynfekcji oraz codzienny pomiar temperatury – tak będą wyglądały pielgrzymki w dobie koronawirusa. Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza będzie kwalifikowała do usunięcia uczestnika z pielgrzymki

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce.˙ Zaznaczono, że celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.˙

Chcąc˙zapewnić bezpieczeństwo pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki, jak również utrzymać sprawną logistykę przemieszczania się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego, GIS wydał 5 czerwca 2020 r. rekomendacje - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych; wszyscy uczestnicy pielgrzymki powinni posiadać stosowne identyfikatory.

W celu zapewnienia możliwości zachowania wymagań higienicznych zaznaczono, że podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego np.: chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Wspomniano także o „koszach na odpady wyłożone jednorazowymi workami”.

Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem - podano w wytycznych.

Zaznaczono, że personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki.

Mówiąc o zakwaterowaniu zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin˙- podano.

Zwrócono uwagę, że organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestników. W celu ograniczenia rozpowszechnienia się wirusa pielgrzymi powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Zaznaczono, że jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.

Podkreślono, że każdemu z pielgrzymów powinna być „przynajmniej raz dziennie” mierzona temperatura. Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie - wskazana jest porada medyczna - podano.

Zalecono również zapoznanie pielgrzymów˙z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii. Wśród nich zwrócono uwagę na zachowywanie bezpiecznej odległość od rozmówców i współpielgrzymujących. Rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi - podano.

Przypomniano jednocześnie, że „należy unikać powitania poprzez podawanie ręki”. Omawiając kwestie posiłków, zaznaczono, że powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach lub w naczyniach jednorazowych.

Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60 C, a o ile to możliwe - wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego - podano.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika „należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny” - podano.

Zwrócono uwagę, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki - podkreśla bp Zadarko.

PAP/ mk

