U nas działa, czyli Dzień Informatyka

Spora część dzisiejszych maturzystów będzie studiowało informatykę. To od lat jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. I dobrze! Nikt chyba już nie wyobraża sobie życia bez informatyków. Szczególnie w taki dzień jak dziś – Dzień Informatyka.

Ilu informatyków potrzeba, aby wkręcić żarówkę? Żadnego. To problem sprzętowy.

Kto ma zrozumieć, zrozumie ten żart.

Wspieramy talenty

„Informatyk” to bardzo pojemne określenie – liczba informatycznych profesji sięga dziś już kilkudziesięciu. Nie wszyscy to wiedzą, ale informatycy to także m.in. specjaliści ds. sieci komputerowych, bezpieczeństwa informacji, projektanci gier komputerowych, serwisanci i projektanci sprzętu komputerowego, specjaliści od sztucznej inteligencji i komputerowej analizy danych oraz oczywiście programiści.

Od lat aktywnie wspieramy rozwój młodych talentów informatycznych. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy program rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Dzięki niemu studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zdobędą cenną wiedzę i umiejętności z zakresu algorytmicznego rozwiązywania problemów, programowania oraz projektowania gier komputerowych – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Przystępując do programu młodzież może wybrać, w którym obszarze chce poszerzać swoją wiedzę, zgłaszając się do „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu” lub do „Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych”.

W obecnie trwających pilotażowych edycjach w projekcie bierze udział 640 uczniów. A to dopiero początek. W trakcie całego programu, a zaplanowaliśmy go do 2029 roku, weźmie w nim udział 5 tysięcy uczniów – dodaje szef MC.

Zaprogramowani na kompetencje

A to nie wszystko – w tym roku otwieramy program również dla studentów! Planujemy, że w ciągu 10 lat obejmiemy wsparciem 5 tysięcy osób.

Czy program mógłby się udać bez wsparcia nauczycieli i wykładowców? Oczywiście, że nie. Dlatego będziemy im pomagać rozwijać swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne. Tak by jeszcze lepiej wspierali w rozwoju młode talenty informatyczne. Wierzymy, że dzięki Programowi Rozwoju Talentów Informatycznych jeszcze więcej młodych talentów będzie miało szanse rozwoju w branży IT.

Tak jak wspominaliśmy informatyk to także programista, a do tych mamy szczególną słabość. Zależy nam, aby możliwie największa grupa młodych ludzi z różnych stron Polski miała szansę na zdobycie kompetencji przyszłości, jaką jest właśnie programowanie.

W 2018 r., w 16 miastach średniej wielkości otworzyliśmy Kluby Młodego Programisty. To miejsca, w których uczniowie z klas 1-6 mogli brać udział w bezpłatnych warsztatach programowania. Kilka tygodni temu, z oczywistych względów uruchomiliśmy Klub Młodego Programisty online. Zainteresowanie zajęciami przeszło najśmielsze oczekiwania. W każdych zajęciach biorą udział tysiące osób!

U nas działa!

Nauka programowania to dobry pomysł nie tylko ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który jest otwarty na różnego rodzaju specjalistów IT. Kompetencje, które zdobywamy ucząc się programowania, to w dużej mierze takie umiejętności, które przydadzą się nie tylko na rynku pracy, ale i w codziennym życiu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nauka programowania, to nie tylko dobra inwestycja w przyszłość dzieci. To także sposób na zdobycie takich umiejętności jak logiczne myślenie, analizowanie informacji, czy szukanie niestandardowych rozwiązań. Warto tego spróbować – dodaje szef MC.

Więcej o Klubach Młodego Programisty na www.klubmlodegoprogramisty.pl

Czytaj też: Zagórski: Usługi, które oferujemy w dobie koronawirusa są potrzebne

Ministerstwo Cyfryzacji/KG