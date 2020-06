T-Mobile uruchamia komercyjną sieć 5G

Rewolucja technologiczna w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Pojawienie się w Polsce koronawirusa wywołało w konsekwencji zamknięcie szkół czy części firm. Tam gdzie była taka możliwość, to zdecydowano się na pracę zdalną. Mamy do czynienia z największym w historii testem infrastruktury telekomunikacyjnej. A dziś T-Mobile uruchamia pierwszą komercyjną sieć 5G

Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.

To dobry moment, żeby zastanowić się, jaką rolę w tej nowej sytuacji mogą odegrać technologie, w tym przede wszystkim 5G i edge computing oraz niezbędne do rozwoju tych technologii częstotliwości.

Choć można powiedzieć, że operatorzy ten test przechodzą dobrze, to zapoczątkowana już rewolucja gwałtownie zwiększa potrzeby klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie zapotrzebowania i modelu wykorzystania usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Permanentna praca czy nauka zdalna powodują, że rola i oczekiwania wobec operatorów gwałtownie rosną. To dobry moment, żeby zastanowić się, jaką rolę w tej nowej sytuacji mogą odegrać technologie, w tym przede wszystkim 5G i edge computing oraz niezbędne do rozwoju tych technologii częstotliwości. Obecna sytuacja pokazuje, że choć sieci są gotowe na zwiększone obciążenia, to nie bez konsekwencji dla uzyskiwanych przez klientów prędkości przesyłania danych. Dalszy rozwój cyfrowych usług nie jest możliwy bez rozbudowy sieci telekomunikacyjnych, a to będzie możliwe tylko dzięki pozyskaniu przez operatorów dodatkowych pasm częstotliwości, które zapewnią odpowiednie pojemności w sieci na kolejne urządzenia, ale również pozwolą utrzymać wysoką jakość usług internetu mobilnego pomimo gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na te usługi. Obecna sytuacja bardziej niż cokolwiek innego pokazuje, jak istotna jest dystrybucja pasma z zakresu 3,4-3,8 GHz dla rozwoju gospodarki, rozrywki, kultury szkolnictwa czy służby zdrowia.

Obecna sytuacja pokazuje, że choć sieci są gotowe na zwiększone obciążenia, to nie bez konsekwencji dla uzyskiwanych przez klientów prędkości przesyłania danych. Dalszy rozwój cyfrowych usług nie jest możliwy bez rozbudowy sieci telekomunikacyjnych, a to będzie możliwe tylko dzięki pozyskaniu przez operatorów dodatkowych pasm częstotliwości, które zapewnią odpowiednie pojemności w sieci na kolejne urządzenia, ale również pozwolą utrzymać wysoką jakość usług internetu mobilnego pomimo gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na te usługi. Bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak istotna jest dystrybucja pasma z zakresu 3,4-3,8 GHz dla rozwoju gospodarki, rozrywki, kultury szkolnictwa czy służby zdrowia.

Operatorzy działający w Polsce nie zamierzają czekać z uruchomieniem sieci 5G aż do czasu zakończenia aukcji i rozdysponowania nowych częstotliwości. Większość z nich już ogłosiła, że planuje uruchomienie technologii 5G na częstotliwościach, które już posiada. T-Mobile potwierdził największą w Polsce infrastrukturę 5G na częstotliwościach 2,1 GHz zbudowaną w Warszawie i obejmującą 800 stacji bazowych. Jednocześnie T-Mobile zapowiedział, że liczba stacji wzrośnie w pierwszej połowie 2020 r. do 1,6 tys. stacji w pięciu miastach Polski.

Przygotowanie sieci do uruchomienia technologii 5G oznacza modernizację infrastruktury radiowej operatora w taki sposób, by móc zaoferować klientom najwyższą jakość świadczonych usług i najwyższe prędkości przesyłania danych również na już używanych technologiach, w szczególności LTE. Należy pamiętać, że 5G na dotychczasowych częstotliwościach (tzw. 5G midband) nie jest substytutem, ale uzupełnieniem 5G na nowych częstotliwościach. Prawdziwe przewagi technologiczne, w tym wyższe prędkości przesyłania danych, klienci doświadczą dopiero dzięki częstotliwościom, które będą rozdysponowane w aukcji.

Transfer musi być najwyższej jakości. Dystrybucja nowych częstotliwości jest kluczem do rozwoju zdalnych form nauczania – szczególnie w obszarach nisko zurbanizowanych, ale i coraz bardziej wymagającego w zakresie transmisji danych biznesu. Obecna sytuacja z pewnością wpłynie na rozwój pracy zdalnej. Coraz częściej pracę zdalną będą wykonywać osoby, które na co dzień potrzebują dużych mocy obliczeniowych i przesyłają ogromne ilości danych. Dla tych osób połączenie usług chmurowych, przeniesienie części mocy obliczeniowej do sieci i korzystanie z szybkich łączy radiowych 5G będzie naturalną koleją rzeczy. Ale to nie wszystko. Technologia 5G będzie stanowić siłę napędową do tworzenia nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy i gałęzi gospodarki, będących siłą napędową całej gospodarki. Sieć 5G zapewni bezpieczne i stabilne połączenia dla służby zdrowia oraz możliwość korzystania z tysięcy sensorów monitorujących zdrowie i proces leczenia pacjentów.

A co jeśli nie 5G? Wtedy, w dłuższym okresie musimy się liczyć ze spowolnieniem prędkości transmisji danych co może wpłynąć na jakość niektórych usług. Dla nowoczesnej gospodarki oznaczałoby to powolne wymieranie i utratę konkurencyjności.

