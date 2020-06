Prezydent: będzie bon turystyczny - 500 zł na dziecko

Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów; będzie miał formę elektroniczną i będzie ważny do końca 2021 r. - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że będzie go można wykorzystać już w te wakacje.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zapowiedział w sobotę uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego.

Podczas poniedziałkowego briefingu w Ustce prezydent podał więcej szczegółów tej propozycji. Jak mówił, jest to inicjatywa prezydencka, ale opracowana we współpracy z rządem. Wskazał tu na wicepremier, szefową resortu rozwoju Jadwigę Emilewicz. „Pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami bardzo pilnie w ostatnim czasie, także we współpracy z panią prezes ZUS Gertrudą Uścińską” - mówił.

Mam nadzieję, że ten bon turystyczny będzie już w te wakacje, ale uspokajam wszystkich, którzy się niepokoją, czy zdążą wydać te pieniądze czy nie. Proszę państwa, bon będzie miał długi termin realizacji, bo bon będzie mógł być zrealizowany do końca 2021 r. - poinformował prezydent. Nie trzeba go wydać w te wakacje, nie trzeba go wydać jesienią, można go wydać wiosną przyszłego roku, można go wydać na ferie zimowe. Można go wydać także na przyszłoroczne wakacje - dodał Duda.

Zaznaczył, że bon będzie skierowany do rodzin wychowujących dzieci.

Jeżeli ktoś wychowuje dzieci, jeżeli w rodzinie są dzieci, będzie mógł na dzieci ten bon turystyczny otrzymać. To będzie 500 zł na każde dziecko. Ponieważ szacujemy że mamy w Polsce około 2,5-2,0 miliona rodzin wychowujących dzieci, z tego znakomita większość, bo prawie 2 miliony to rodziny, które mają tych dzieci co najmniej dwoje, wiec można śmiało mówić, że w 80 proc. będzie to co najmniej 1000 zł dla rodziny - powiedział prezydent.

Poinformował, że bon turystyczny będzie miał postać elektroniczną, cyfrową. Jak mówił, bon będzie się uzyskiwało poprzez zarejestrowanie się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będzie on przyznawany po weryfikacji.

W momencie, w którym państwo zgłosicie się do usługodawcy, czy to rezerwując nocleg, czy wykupując jakąś imprezę turystyczną dla dzieci, obóz, kolonię, inne tego typu przedsięwzięcie, czy rezerwując wakacje w jakimś pensjonacie albo w gospodarstwie agroturystycznym, zgłaszacie państwo właścicielowi czy prowadzącemu fakt, że będziecie korzystali z bonu turystycznego. Będzie należało to zrobić albo przy rezerwacji, albo przy zakwaterowaniu - wskazywał prezydent.

Podkreślił, że bon będzie miał postać dedykowaną, a wypłacającym będzie ZUS.

To nie będą pieniądze w gotówce, które będą wędrowały do rodziny i będą mogły być w związku z tym obojętnie na co wydane, bo tak jest z 500 plus. Tutaj będzie inaczej. To są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną i one będą wypłacane podmiotom z branży turystycznej, które z czasem - mamy nadzieję - stworzą katalog bazy turystycznej w Polsce - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że rozmawiał z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, która obiecała mu, że uczyni wszystko co w jej mocy, aby Sejm jeszcze przed tymi wakacjami przyjął ustawę o bonie turystycznym. „Mam zatem nadzieję, że Sejm będzie ją rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu” - powiedział Andrzej Duda.

Ale oczywiście apeluję też do Senatu, żeby zaraz po tym, gdy już Sejm tę ustawę przyjmie, gdy ona trafi do Senatu, nie zwlekał 30 dni, tylko jak najszybciej podjął nad nią pracę. By ten bon jak najszybciej był rzeczywiście w dyspozycji polskich rodzin, zafunkcjonował jak najszybciej, aby te pieniądze jak najszybciej trafiły do naszej branży turystycznej - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda ocenił, że świadczący usługi turystyczne w całym kraju bardzo czekają na pieniądze, które mogliby otrzymać od rodzin. Wyraził nadzieję, że bon turystyczny pomoże branży turystycznej.

Czytaj też: Bon turystyczny jeszcze w tym roku

PAP/KG