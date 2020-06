Najmocniej dostało się hipermarketom

Dynamika sprzedaży detalicznej spadła w kwietniu 2020 roku o 22,9 proc., dynamika PKB w I kw.spadła do 2 proc., zaś dynamika inflacji w kategorii żywność i napoje spadła w maju do 2,9 proc. Tak wynika z prezentacji Eurocash dla inwestorów - podaje Portal Spożywczy

Wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do historycznie niskich poziomów - 30 proc. wskaźnik bieżący i 37 proc. wskaźnik wyprzedzający. 6 proc. Polaków aktualnie nie pracuje z powodu COVID-19. 90 proc. Polaków postrzega COVID-19 jako wysokie zagrożenie dla polskiej gospodarki. 39 proc. Polaków przyznaje, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z COVID-19.

Eurocash ocenia, że konsumenci wybierają lokalne sklepy, położone blisko domu w których czują się bezpiecznie, a czynniki te stały się ważniejsze niż cena. Częstotliwość dokonywanych zakupów uległa zmianie ze względu na COVID-19. W czerwcu 2019 zakupy codzienne deklarowało 55 proc. badanych. Obecnie jest to 33 proc. Z 38 proc. do 45 proc. wzrosła liczba robiących zakupy 2-3 razy w tygodniu oraz z 6 do 20 proc. tych, którzy na zakupy idą raz w tygodniu.

Pomimo tego w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały hipermarkety, ponieważ wielkanocne zakupy robiono głównie w dyskontach. Zakupy na zapas realizowane były w marcu w supermarketach.

Dane Nielsena wskazują, że hipermarkety odnotowały spadek sprzedaży o 20,4 proc., supermarkety spadki o 2,1 proc. (ale w marcu miały wzrosty o 24,3 proc.), a dyskonty rosły o 13,6 proc. zarówno w kwietniu jak i 17 proc. w maju.

Jak czytamy, duże i średnie sklepy spożywcze zanotowały odpowiednio spadek o -1,3 proc. i wzrost o 0.7 proc. w kwietniu i wzrost o 15,2 proc. i 8,9 proc. w marcu. Obecnie średnia wartość transakcji w sklepach małego formatu to 21,11 zł względem 17,15 zł na początku marca br.

Największą dynamikę sprzedaży w ostatnich czterech miesiącach odnotowują produkty podstawowe: +27 proc., konserwy +21,8 proc. sery i art. kulinarne +13 proc.

Portal Spożywczy, mw