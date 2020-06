Boże Ciało w czasie pandemii: Jak obchodzimy to święto?

Centralnym punktem obchodów uroczystości Bożego Ciała w Polsce jest msza św. i procesja eucharystyczna. Z powodu epidemii w wielu diecezjach nie obędą się tradycyjne procesje ulicami miejscowości, ale skromne wokół kościołów.

Niektórzy biskupi postanowili przejść procesyjnie z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przygotowanych w czterech świątyniach i tam zgodnie z tradycją odczytać fragmenty Ewangelii przygotowane na tę uroczystość.

„Wyjście z monstrancją poza budynek świątyni na ulice miast i wsi wyraża wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz ma uświadomić wszystkim, że jest on +Bogiem z nami+, że Jezus chce uczestniczyć w ludzkiej codzienności - w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym” - powiedział PAP członek Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Józef Górzyński.

Zgodnie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi, nie można organizować zgromadzeń powyżej 150 osób oraz trzeba zachować dystans przynajmniej dwóch metrów między osobami lub mieć zasłonięte usta i nos.

„O ich konsekwentne stosowanie” zwrócił się w specjalnym komunikacie 9 czerwca Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zaapelował o dołożenie wszelkich starań, „aby - w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych - godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary”.

Odniósł się także do sposobu udzielania komunii świętej. „Zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust” - napisał abp Gądecki.

W związku z epidemią, kształt obchodów uroczystości Bożego Ciała zależy od poszczególnych diecezji.

Abp Gądecki zarządził, że na terenie archidiecezji poznańskiej nie odbędą się uliczne procesje, a tylko przejdą wokół świątyń. Podobnie będzie np. w diecezji warszawsko-praskiej, płockiej, czy archidiecezji białostockiej.

W niektórych diecezjach szlak procesji zaplanowano z kościoła do kościoła. „W stolicy kard. Kazimierz Nycz przejdzie z Najświętszym Sakramentem po mszy św. w archikatedrze warszawskiej do katedry polowej Wojska Polskiego, gdzie wygłosi słowo.

W diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel po mszy św. w katedrze przejdzie z Jezusem Eucharystycznym do kościoła Ducha Świętego, gdzie zaplanowana jest druga stacja. Trzecia zaplanowana została w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a czwarta w kościele św. Jakuba.

Natomiast metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, powołując się na aktualnie obowiązujące przepisy, zezwolił na tradycyjne procesje eucharystyczne. Sam poprowadzi centralną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską.

Biskupi zachęcają także wiernych do osobistej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. W związku z tym np. w kościołach archidiecezji wrocławskiej w godzinach popołudniowych zaplanowane są nabożeństwa eucharystyczne.

Obchodom uroczystości Bożego Ciała towarzyszy także tradycja układania dywanów kwiatowych.

Fundacja Orszak Trzech Króli zachęca np. przystrojenie parapetu i okna, stworzenie kwiatu dla Jezusa, który będzie wykonany z dowolnego materiał, czy przejścia prywatnej procesji wraz z rodziną. „Udajcie się do kapliczki albo najlepiej do kościoła, gdzie będziecie mogli adorować Najświętszy Sakrament” - zachęca.

W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w mszy świętej.

PAP/ as/