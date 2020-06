Premier: Środki z Funduszu Odbudowy muszą być podzielone sprawiedliwie

Ważne jest, by zastosować sprawiedliwy rozdział środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów V4.

Premier Morawiecki poinformował na wspólnej konferencji prasowej, że szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej podzielają zdanie, że elastyczność w podziale środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy jest niezbędna. „Na co innego potrzebuje północ, na co innego południe Europy, na co innego centralna Europa, czyli nasze państwa. To warunek konieczny do tego, żeby ten europejski fundusz mógł być kołem zamachowym ponownego szybkiego wzrostu w całej UE i mam nadzieję, że tak będzie” - oświadczył.

Premier podkreślił, że fundusz ten nie może zastąpić polityk traktatowych. „One muszą być wsparte poprzez wieloletnie ramy finansowe, co do których dzisiaj negocjacji stanowisk też porozumieliśmy się. Cieszę się, że nasza siła wyszehradzka jest nie tylko bardzo spójna, ale coraz mocniejsza” - mówił.

„Dla nas ważne jest to, że kryzys dotknął całą Europę, Polskę tu i teraz. Dlatego spłata tych funduszy, które otrzymamy od roku 2028 przez kolejne 30 lat, spłata włączona do kolejnych budżetów UE jest mechanizmem generalnie akceptowalnym” - oświadczył Morawiecki.

Zdaniem premiera ważne jest, by zastosować sprawiedliwy rozdział środków, by mniej zamożne państwa nie były poszkodowane względem państw bardziej zamożnych. „Generalnie patrzymy na całą wieloletnią politykę budżetową, wieloletnie ramy finansowe i na ten Fundusz Odbudowy w sposób całościowy. I patrząc w sposób całościowy, uważamy, że polityki spójności, rolna, wsparte przez Fundusz Odbudowy mogą jeszcze lepiej przyczynić się do odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa” - podkreślił Morawiecki.

PAP/kp