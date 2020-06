Fort Trump jednak powstanie? Trwa wojna informacyjna

Ta informacja jest całkowitą dezinformacją, a nie informacją - tak w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ocenił doniesienia medialne dotyczące rezygnacji USA z Fort Trump.

Szczerski był pytany w Programie 1 Polskiego Radia o środową informację Agencji Reutera, że najprawdopodobniej kruszy się projekt utworzenia Fortu Trump - stałej bazy dla żołnierzy amerykańskich w Polsce. Powodem miałby być spór o wielkość finansowania i rozmieszczenie żołnierzy, a także o ich status prawny podczas służby w Polsce.

„Po pierwsze: ta informacja jest całkowitą dezinformacją, a nie informacją” - stwierdził szef gabinetu prezydenta. „Ten sam Reuters kilka dni wcześniej mówił coś kompletnie odwrotnego, że do Polski będą przerzucone wojska amerykańskie z Niemiec, więc sam Reuters się gubi w zeznaniach i mówi dwie kompletnie sprzeczne rzeczy, więc mamy do czynienia z całkowitą dezinformacją” - dodał.

Szczerski podkreślił, że opozycja dziennikarska i polityczna natychmiast podchwytuje każdą informację, która jest opublikowana w internecie, jeżeli ta szkodzi Polsce i obecnym władzom. „Są w stanie bezkrytycznie na każdy taki lep się złapać i powielają go natychmiast” - ocenił. „Przypuszczam, że w tej kampanii przez najbliższe dwa tygodnie będzie mnóstwo tego typu wrzutek pisanych różnym alfabetem do polskiej debaty publicznej i polscy dziennikarze opozycji, politycy, natychmiast będą je podchwytywać, nawet jeśli to będzie największa bzdura” - stwierdził.

Do doniesień na temat Fortu Trump odniosła się w czwartek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. „Kolejne nieprawdziwe informacje! Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce” - zapewniła i dodała: „Więcej informacji wkrótce”.

Na doniesienia zareagował także minister obrony Mariusz Błaszczak. We wpisach na Twitterze podał, że zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce jest faktem. „Deklaracje zostały podpisane, powstało wysunięte dowództwo dywizyjne w Poznaniu z generałem USA na czele, w Polsce stacjonują żołnierze US Army” - przypomniał. „Teraz uzgadniamy ostatnie szczegóły, a rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze” - zaznaczył szef MON.

PAP/ as/