Tymi produktami Polska podbije Kazachstan!

Polscy producenci artykułów rolno-spożywczych mogą zająć na rynku kazachstańskim miejsce dotychczasowych dostawców z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i zapewnić sobie tam stałe kontrakty - mówi Julia Horodecka z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Jak powiedziała szefowa biura PAIH w Nur-Sułtanie, do końca czerwca w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) nie obowiązują cła importowe na takie art. rolno-spożywcze jak: ziemniaki, cebula, czosnek, kapusta, marchewka, papryka, żyto, ryż, gryka, soki i gotowe artykuły spożywcze dla dzieci. „To szansa dla polskich producentów na zajęcie miejsca dotychczasowych dostawców z EAUG i zapewnienie sobie stałych kontraktów” - oceniła. Przestrzegła, że rynek jest podatny na wahania kursu lokalnej waluty, a przed nawiązaniem współpracy z lokalnym partnerem należy właściwie zabezpieczyć interesy firmy.

W ocenie PAIH Kazachstan to kluczowe ogniwo Nowego Jedwabnego Szlaku. Horodecka wskazała, że w 2019 r. kolejowe przewozy towarowe między Chinami a Kazachstanem wzrosły o 25 proc. rdr. Wiodącym hubem transportowym na szlaku jest pierwszy port lądowy w Kazachstanie i jednocześnie największy park logistyczny w Azji Centralnej - Khorgos. Tylko w 2018 r. odprawiono tam ponad 27 tys. kontenerów. Głównym odbiorcą chińskich towarów przechodzących przez port jest Rosja, a ponad 20 proc. wszystkich odprawionych w nich pociągów pochodzi z Polski - wynika z danych Agencji.

„Wysyłka towaru przez Khorgos skraca czas dostawy o połowę, dlatego zachęcamy polskich przedsiębiorców do korzystania z tego punku przeładunkowego” - powiedziała Horodecka.

Ekspertka PAIH zwróciła uwagę, że Kazachstan oferuje szereg zachęt i ulg podatkowych dla potencjalnych inwestorów z zagranicy. „Za inwestowaniem na tamtejszym rynku przemawia również konkurencyjne położenie geograficzne i ogromny potencjał tras tranzytowych, a współpraca gospodarcza z Kazachstanem zapewnia dostęp do rynków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG, tj.: Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Kirgistanu i Armenii), Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin” - wyliczyła Horodecka.

Dodała, że w Kazachstanie mają powstać centra hurtowo-dystrybucyjne, które będą oferować wyspecjalizowane usługi: poczynając od przechowalnictwa i przetwórstwa, aż do dystrybucji i zbytu towarów. „Taka infrastruktura pozwoli na powstanie skutecznych kanałów transportowo-logistycznych w odniesieniu do kluczowych kierunków dostaw towarów” - wyjaśniła. Dodała, że w centrach będą też realizowane operacje eksportowo-importowe z krajami EAUG, Centralnej Azji i Chin, co poszerzy rynki zbytu.

Aspektom prawnym i logistycznym eksportu do Kazachstanu będzie poświęcone webinarium, które PAIH zorganizuje 17 czerwca.

