Via Carpatia zostanie zrealizowana do końca 2025 roku

Via Carpatia będzie zrealizowana do końca 2025 roku - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Niemcach (Lubelskie), gdzie zapowiedziano ogłoszenie przetargu na budowę fragmentu tej międzynarodowej trasy łączącej Europę Północną i Południową.

„Ta droga staje się rzeczywistością. Wpisaliśmy do programu Prawa i Sprawiedliwości, że Via Carpatia powstanie do 2025 r. Mamy pewność już dzisiaj, że na przełomie 2025/2026, do końca 2025 r. ta droga będzie wreszcie służyła wszystkim” - powiedział Adamczyk w sobotę na konferencji prasowej w miejscowości Niemce pod Lublinem.

Adamczyk przypomniał, że pomysłodawcą budowy tej trasy był prezydent Lech Kaczyński, a od wielu lat zabiegali o nią m.in. samorządowcy z terenu Lubelszczyzny i parlamentarzyści. Dodał, że droga ta wpisuje się też w inicjatywę Trójmorza, której autorem jest prezydent RP Andrzej Duda. „Via Carpatia będzie takim silnikiem rozwoju. Tak widzą ją państwa Trójmorza” - zaznaczył Adamczyk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wkrótce ogłosić przetarg na budowę 23 km przyszłej drogi ekspresowej S19 od Lublina do Lubartowa (Lubelskie), będącej fragmentem trasy Via Carpatia.

Dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech powiedział, że zakończono już etap przygotowania inwestycji, trwają ostatnie konsultacje.

„Jeszcze w tym roku najprawdopodobniej wyłonimy wykonawcę w systemie +zaprojektuj i buduj+. Via Carpatia od Lublina na północ wchodzi w fazę realizacyjną” - powiedział Czech.

Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment drogi nr 19 w Lubelskiem i jedna z najbardziej obciążonych ruchem jednojezdniowych dróg województwie. Dziennie przejeżdża tędy 25-30 tys. pojazdów, a w podlubelskiej miejscowości Niemce niemal codziennie z tego powodu tworzą się zatory.

Wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś powiedział, że nowa inwestycja umożliwi odciążenie Niemiec od uciążliwego ruchu samochodów. „Doczekaliśmy historycznego momentu, gdy rozpocznie się budowa S19, a dla nas to przede wszystkim budowa obwodnicy Niemiec” - powiedział.

W ramach planowanej inwestycji na odcinku Lublin-Lubartów powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami w obu kierunkach i rezerwą pod trzeci pas. Przebudowane zostanie obecne obejście Lubartowa i zbudowane będą bezkolizyjne węzły Lubartów-Północ i Lubartów-Zachód. Trasa w większości pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Połączy się z istniejącym już węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2024.

Kolejne odcinki S19 w północnej części woj. lubelskiego są na etapie prac projektowych. Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków tej trasy, w dwóch przypadkach - obwodnicy Kocka i obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego - chodzi o dobudowanie drugiej jezdni. Dwa odcinki Via Carpatii w południowej części woj. lubelskiego są już trakcie budowy.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie w sumie około 200 km, a łączny koszt budowy tej drogi w woj. lubelskim, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

PAP/kp