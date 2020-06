Wlk. Brytania: najmniej zgonów z powodu Covid-19 od 22 marca

O 36 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia. To najniższy dobowy wzrost od 22 marca.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

36 nowych zgonów to zdecydowanie mniej niż w bilansie podanym w sobotę, kiedy informowano o 181 zmarłych. To zarazem pierwszy od 22 marca przypadek, by dobowa liczba zgonów wynosiła mniej niż 50. Jednak ten bilans dotyczy weekendu, a w weekendy potwierdzanie koronawirusa często odbywa się z opóźnieniem. W efekcie w statystykach obejmujących dni weekendowe od kilku tygodni mają miejsce wyraźne spadki, zaś nieuwzględnione zgony są uzupełnianie w następnych dniach. Jednocześnie to ponad dwa razy mniej niż wynosił bilans zgonów w poprzednią niedzielę.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło 41 698 osób, z czego 37 266 w Anglii, 2 447 - w Szkocji, 1 444 - w Walii i 541 w Irlandii Północnej.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1 514 nowych przypadków koronawirusa. To o prawie sto więcej niż dzień wcześniej, ale nadal jest to wyraźnie mniej niż wynosiły bilanse nowych zakażeń jeszcze na początku czerwca. Ogółem od początku epidemii wykryto 295 889 zakażeń.

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono prawie 145 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii już ponad 6,77 mln. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby zgonów na Covid-19 - za Stanami Zjednoczonymi i Brazylią, oraz piąte miejsce na świecie pod względem liczby wykrytych zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Rosją i Indiami.

PAP/KG