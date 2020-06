Morawiecki: Auschwitz to cezura w dziejach ludzkości

Auschwitz wyznaczyło cezurę w dziejach ludzkości; mamy obowiązek pamiętać o zamordowanych - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę przypada 80. rocznica deportacji przez Niemców pierwszych polskich więźniów do obozu koncentracyjnego założonego na przedmieściach Oświęcimia. Z więzienia w Tarnowie przywieziono 728 mężczyzn. Byli to pierwsi więźniowie Auschwitz.

Auschwitz wyznaczyło cezurę w dziejach ludzkości. Był świat do Auschwitz, jest świat po nim, w którym my żyjemy - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku - I tak jak już nigdy nie będzie tysięcy istnień ludzkich, które w tym miejscu zamordowano, odarto z człowieczeństwa, tak nie będzie powrotu do czasu sprzed powstania tego miejsca. Auschwitz odmienił porządek rzeczy. Dzisiaj mija 80. rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Pamięć o tym dniu została wpisana w utworzenie Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - przypomniał.

Mamy obowiązek, by pamiętać o tych, którzy zostali zamordowani podczas II wojny światowej i czcić miejsca tych zbrodni. Jest to nakaz naszej wiary, naszej tradycji, umiłowania do życia w Prawdzie - napisał premier.