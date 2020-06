Pożyczka Zaratka zapewni środki na godziwy wypoczynek

Czerwiec powoli otwiera przed nami możliwości urlopowe. Nawet krótkie, weekendowe wczasy mogą być satysfakcjonujące, kiedy je dobrze zaplanujemy. Pożyczka Zaratka od Kasy Stefczyka zapewni środki na godziwy wypoczynek. Wesprze też w innych planach, które klienci Kasy chcą zrealizować w najbliższym, letnim czasie.

Każdy urlop jest niezbędną przerwą od codziennych obowiązków i pracy zawodowej. Nawet trzy wyjątkowe dni mogą zapewnić energię i inspirację na długie tygodnie, jeżeli tylko dobrze je spędzimy. Musimy jednak mieć zapewnione środki na ten cel, by móc się zdystansować od codziennych trosk. Pożyczka Zaratka może być w tej kwestii kluczowym uzupełnieniem budżetu.

Pożyczkę Zaratka można otrzymać w wysokości 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Miesięczna rata to tylko 25 złotych za każdy pożyczony 1000 zł. W Pożyczce Zaratka prowizja wynosi 0 złotych, a czas, jaki mamy na spłatę to 48 miesięcy.

Członkowie Kasy Stefczyka by otrzymać pożyczkę, nie muszą odwiedzać placówki, aby dowiedzieć się wszystkiego, co potrzebne i sfinalizować umowę. Wystarczy kontakt przez infolinię − 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Jeżeli wszystkie warunki wstępne zostaną spełnione, umowa zostanie wysłana drogą elektroniczną, a pieniądze z pożyczki będą dostępne na rachunku płatniczym nawet tego samego dnia. Oczywiście możliwa jest także bezpośrednia konsultacja w placówce Kasy, gdzie codziennie utrzymywane są odpowiednie środki bezpieczeństwa sanitarnego. Warunkiem przyznania Pożyczki Zaratka jest nieposiadanie pożyczek lub kredytów w Kasie Stefczyka w okresie co najmniej pół roku przed dniem złożenia wniosku.

Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Dobra Marka 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma!” w kategorii „Pożyczki gotówkowe”. Wyróżnienie to jest przyznawane innowacyjnym, rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku.

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Weź Pożyczkę Zaratka bez wychodzenia z domu! Złóż wniosek na stronie, zadzwoń do placówki lub pod 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Oferta przeznaczona dla Członków Kasy Stefczyka.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem komercyjnym